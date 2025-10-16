Djokovič už posedmé v řadě padl se Sinnerem. Ital v souboji o titul opět vyzve Alcaraze
Sinner – Djokovič 6:4, 6:2
Pokud počítáme i právě exhibici Six Kings Slam, tak Djokovič prohrál se Sinnerem už sedmý souboj po sobě. Itala naposledy skolil ve finále Turnaje mistrů 2023 a tato nelichotivá série odstartovala po neproměněných mečbolech na finálovém turnaji Davisova poháru v témže roce.
Na Sinnera narazil v semifinále luxusního exhibičního klání znovu po roce. Zatímco loni mu dokázal vzdorovat a prohrál ve třech setech, letos bylo hotovo zhruba za hodinu.
Úřadující šampion Australian Open a Wimbledonu byl ve všem jasně lepší, dominoval na vlastním servisu, odvrátil obě brejkbolové hrozby a Djokovičovi sebral podání v každém setu už v úvodních minutách.
Druhý ročník Six Kings Slamu bude mít úplně stejné finálové obsazení jako loni. O trofej a hlavně rekordní odměnu 6 milionů dolarů se znovu porvou Sinner s Alcarazem. Loni zvítězil po obratu z manka setu Ital.
Každý ze šesti účastníků má za start jistých 1,5 milionu dolarů. Větší částku si odveze jen šampion. Kvůli pravidlu ATP se uskuteční souboj o titul až v sobotu. Na programu je také duel o třetí místo, který obstarají Djokovič s Fritzem.
Alcaraz – Fritz 6:4, 6:2
Ani úvodní čtvrteční semifinále žádné drama nenabídlo. Také v něm se potvrdily papírové předpoklady a aktuální lídr žebříčku Alcaraz si poradil s Fritzem. Španěl se rozhodl vynechat nedávné Masters v Šanghaji a odehrál první zápas po triumfu v Tokiu, kde ve finále porazil právě Američana.
Toto utkání mělo podobný průběh jako souboj Djokoviče se Sinnerem. Alcaraz si poradil s oběma brejkboly soupeře, na kurtu strávil jen 70 minut a v obou dějstvích šel do vedení o brejk po skončení pátého gamu.
Výsledky exhibice Six Kings Slam
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
