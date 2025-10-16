Djokovič už posedmé v řadě padl se Sinnerem. Ital v souboji o titul opět vyzve Alcaraze

DNES, 21:49
Aktuality 6
SIX KINGS SLAM - Novak Djokovič (38) znovu po roce prohrál semifinále na exhibičním Six Kings Slamu s Jannikem Sinnerem (24). Na rivala nestačil už posedmé v řadě a v saúdskoarabském Rijádu mu podlehl hladce 4:6, 2:6. Ital se tak stejně jako loni porve o titul a rekordní odměnu s Carlosem Alcarazem (22), který si stejným skóre poradil s Taylorem Fritzem (27).
Profily hráčů (7)
Djokovič Novak
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Fritz Taylor
Novak Djokovič opět nestačil na rivala Jannika Sinnera (© FAYEZ NURELDINE / AFP)

Sinner – Djokovič 6:4, 6:2

Pokud počítáme i právě exhibici Six Kings Slam, tak Djokovič prohrál se Sinnerem už sedmý souboj po sobě. Itala naposledy skolil ve finále Turnaje mistrů 2023 a tato nelichotivá série odstartovala po neproměněných mečbolech na finálovém turnaji Davisova poháru v témže roce.

Na Sinnera narazil v semifinále luxusního exhibičního klání znovu po roce. Zatímco loni mu dokázal vzdorovat a prohrál ve třech setech, letos bylo hotovo zhruba za hodinu.

Úřadující šampion Australian Open a Wimbledonu byl ve všem jasně lepší, dominoval na vlastním servisu, odvrátil obě brejkbolové hrozby a Djokovičovi sebral podání v každém setu už v úvodních minutách.

Druhý ročník Six Kings Slamu bude mít úplně stejné finálové obsazení jako loni. O trofej a hlavně rekordní odměnu 6 milionů dolarů se znovu porvou Sinner s Alcarazem. Loni zvítězil po obratu z manka setu Ital.

Každý ze šesti účastníků má za start jistých 1,5 milionu dolarů. Větší částku si odveze jen šampion. Kvůli pravidlu ATP se uskuteční souboj o titul až v sobotu. Na programu je také duel o třetí místo, který obstarají Djokovič s Fritzem.

 

Alcaraz – Fritz 6:4, 6:2

Ani úvodní čtvrteční semifinále žádné drama nenabídlo. Také v něm se potvrdily papírové předpoklady a aktuální lídr žebříčku Alcaraz si poradil s Fritzem. Španěl se rozhodl vynechat nedávné Masters v Šanghaji a odehrál první zápas po triumfu v Tokiu, kde ve finále porazil právě Američana.

Toto utkání mělo podobný průběh jako souboj Djokoviče se Sinnerem. Alcaraz si poradil s oběma brejkboly soupeře, na kurtu strávil jen 70 minut a v obou dějstvích šel do vedení o brejk po skončení pátého gamu.

Výsledky exhibice Six Kings Slam

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Georgino
16.10.2025 22:43
Utkání ukázalo, jak nespravedlivě byli nasazeni. Dobře tak.
Reagovat
Patik
16.10.2025 22:32
Djokovič sa šiel priam pretrhnúť za víťazstvom..
Reagovat
paddy
16.10.2025 22:24
podle očekávání zbytečné zápasy
místo pavouka se mělo hrát 3x Sinner - Alcaraz a byl by to lepší zážitek smile
kurzy napovídaly, Alc 1,23 a Sin 1,08
Arabové to můžou klidně přejmenovat na "znásilnění v Rijádu" smile

Alc/Fri - Sin/Djo
6:4 6:2 - 6:4 6:2
70 min - 63 min
míče 67/50 - 56/37
BB 3/5 0/2 - 3/3 0/2
% vyhr. podání 71/56 - 82/60
W/UE 24/7 11/14 - 27/5 10/5
Reagovat
com
16.10.2025 22:14
Djok
Reagovat
paddy
16.10.2025 22:26
"posedmé v řadě" smile
a ty tu děláš co, po desáté hodině? smile
Reagovat
Pavol
16.10.2025 22:02
Sinner
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist