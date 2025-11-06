Djokovič v Aténách neudržel slzy. Byl součástí mé rodiny, vzpomínal na zesnulého trenéra
Djokovič se v Aténách představil poprvé od skreče na Six Kings Slamu v Rijádu a na začátek i přes značné vyčerpání po úvodní sadě zvládl porazit těžkého soupeře. Na třetí pokus našel recept na Tabila a po postupu do čtvrtfinále měl úsměv na tváři. Užíval si obrovskou podporu fanoušků, a dokonce i něco málo řekl v řečtině.
Hned po jeho krátkém rozhovoru na kurtu se však musel vyrovnat s emočně složitou situací. Přišla totiž na řadu projekce pocty zesnulému kouči Nikolu Piličovi, který zemřel na konci září. Bývalý šestý hráč světa a poté uznávaný kouč byl pro Djokoviče jedním ze zásadních lidí v jeho rozvoji.
24násobný grandslamový šampion si za mlada prošel jeho akademií a v roce 2010 společně pomohli Srbsku k vítězství v Davisově poháru. "Omlouvám se za to, ale byl pro mě víc než jen trenér a mentor. Byl součástí mé rodiny a mně i mým bratrům nesmírně pomohl," řekl Srb a neubránil se slzám. "Nebýt jeho, určitě bych nebyl tím, kým jsem dnes," dodal.
Djokovič, zřejmě i kvůli konfliktu se srbským prezidentem, přesunul domácí turnaj z Bělehradu do Atén a údajně se sem s manželkou a oběma dětmi přestěhoval. Dnes ho zde čeká souboj o semifinále. V premiérovém vzájemném střetnutí vyzve Portugalce Nuna Borgese a pokusí se přiblížit zisku 101. kariérního titulu.
Poté co pro něj turnaj skončí se rozhodne, zda pojede na Turnaj mistrů do Turína. Sám účast ještě nepotvrdil ani nevyvrátil, jen se ohradil vůči vyjádření i prezidenta italské tenisové federace, který oznámil, že Srb do Turína pojede. Na to reagoval negativně a potvrdil, že on ani jeho tým takovou informaci nesdělili.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře