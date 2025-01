Djokovič v Melbourne potřeboval čtyři sety i proti kvalifikantovi. Alcaraz neměl slitování s Nišiokou

AUSTRALIAN OPEN – Novak Djokovič (37) zvládl na letošním Australian Open i svůj druhý zápas, přestože znovu ztratil set. Portugalského kvalifikanta Jaime Fariu nakonec přetlačil 6:1, 6:7, 6:3, 6:2. Podstatně snadnější postup měl Carlos Alcaraz (21). Španěl po téměř bezchybném výkonu smetl Jošihita Nišioku (29) 6:0, 6:1, 6:4.

Faria – Djokovič 1:6, 7:6, 2:6

Novak Djokovič i ve druhém zápase na letošním Australian Open zvládl roli obrovského favorita, přestože znovu ztratil set. Portugalského kvalifikanta Jaime Fariu nakonec ve svém 430. zápase v hlavní soutěži grandslamu přetlačil ve čtyřech setech.

Srb měl v předchozím zápase s americkým teenagerem Nisheshem Basavareddym pomalejší rozjezd. Dnes však v úvodu utkání dominoval a v první sadě povolil Portugalci jediný game. Hra se vyrovnala už ve druhé sadě, kterou odvážně hrající kvalifikant urval na svou stranu v tie-breaku.

Utkání se kvůli dešti muselo hrát pod zataženou střechou a tyto podmínky Djokovičovi vyhovují. Ve třetím dějství zlepšil servis a díky jedinému brejku se znovu dostal do vedení. Ve zlepšeném výkonu pokračoval i nadále a bez větších problémů dotáhl utkání do vítězného konce. Srb tak uspěl i ve druhém zápase pod přímým dohledem nového kouče a bývalého rivala Andyho Murrayho.

Ve třetím kole se nejlepší hráč historie utká s Tomášem Macháčem. S českým tenistou poslední vzájemný duel loni na antuce v Ženevě prohrál. Vítěz může v osmifinále narazit na Jiřího Lehečku, pokud postoupí přes Benjamina Bonziho.

Djokovič loni poprvé od roku 2017 zakončil sezonu bez grandslamového titulu. Svůj největší cíl si však splnil, když získal zlato z olympiády a zkompletoval svou dechberoucí sbírku všech možných velkých triumfů.

Na letošním Australian Open má další šanci se v počtu grandslamových trofejí osamostatnit v čele historických tabulek. V Melbourne Parku vyhrál všech 10 finálových duelů a je nejúspěšnějším hráčem turnaje. Ještě před rokem byl neporažen i v semifinále, ale v tom loňském nestačil na aktuální světovou jedničku a pozdějšího šampiona Sinnera.

Alcaraz – Nišioka 6:0, 6:1, 6:4

Carlos Alcaraz předvedl velmi dobrý výkon i ve druhém kole a znovu neztratil set. Japonce Jošihita Nišioku převálcoval jasně 6:0, 6:1, 6:4 a zvládl i druhý vzájemný duel. Španěl třetí rok v řadě vyhrál v Melbourne dva zápasy a pokračuje v cestě za obhájením čtvrtfinále a zkompletováním kariérního grandslamu.

Alcaraz svého soupeře drtil od samotného začátku a nedělal téměř žádné chyby, zatímco střílel vítězné údery z obou stran. V prvním setu prohrál jen čtyři body a po půl hodině vedl 6:0, 3:0. Až v tu chvíli povolil Japoncovi první game.

Třetí hráč světa lehce povolil až v posledním setu, ve kterém soupeři vzal pouze jednou podání. Za celý zápas nečelil ani jednomu brejkbolu a po 81 minutách prolétl do dalšího kola.

"Chci jednoho dne vyhrát tento turnaj. Pracuji každý den, abych na to byl správně připraven. Snad se mi to povede už letos. Jdu den po dni a uvidíme, jak to dopadne. Právě teď myslím jen na další kolo. Doufám, že se dostanu co nejdál," řekl Španěl, kterému do grandslamové sbírky chybí už jen trofej z Melbourne a mohl by se stát nejmladším hráčem v historii, který získá kariérní grandslam.

V boji o osmifinále vyzve Portugalce Nunu Borgese, s kterým jediný vzájemný duel před dvěma lety na domácí antuce v Barceloně jasně vyhrál. "Na zápas se těším. Když hraje svůj nejlepší tenis tak porazí každého. Pokusím se předvést co nejlepší výkon a trochu si s ním zahrát," řekl Borges směrem k zápasu s čtyřnásobným grandslamovým šampionem.

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.