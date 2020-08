Djokovič v New Yorku otočil finále s Raonicem a má 35. titul z Masters

ATP NEW YORK - Novak Djokovič ve finále Western & Southern Open, které se letos přesunulo kvůli hygienickým opatřením ze Cincinnati do dějiště US Open New Yorku, otočil nepříznivý vývoj proti Kanaďanu Milosi Raonicovi a ziskem 35. trofeje z turnajů Masters 1000 vyrovnal rekord Rafaela Nadala. Svou letošní bilanci první hráč světa vylepšil na 23-0 a získal jubilejní 80. titul.