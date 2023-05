Djokovič v oblíbeném Římě nabírá formu, i při 17. startu postoupil mezi nejlepší osmičku

Novak Djokovič měl nejlepší možný vstup do sezony. Navzdory zranění hamstringu ovládl generálku v Adelaide, podesáté triumfoval na Australian Open a 22. grandslamovým vavřínem vyrovnal rekordmana Rafaela Nadala. Jeho vítězná série se zastavila až na čísle 20, v semifinále v Dubaji proti Daniilovi Medveděvovi.

Na začátku antukového jara se však i vinou zranění pravého lokte trápil a z Monte Carla a také Banja Luky odjížděl jen s jednou výhrou. Mnohem lépe si vede na oblíbeném Masters v Římě, kde 17. rokem po sobě postoupil do čtvrtfinále a už šestkrát přebíral trofej pro vítěze, naposledy loni.

Ve Foro Italicu se zlepšuje každým zápasem. Proti antukovému specialistovi Tomásovi Martínovi Etcheverrymu byl dva míčky od ztráty úvodní sady, s Grigorem Dimitrovem potřeboval všechny tři sety a v úterý měl pod kontrolou utkání s Cameronem Norriem. Proti Britovi jen jednou zaváhal na podání a po vítězství 6:3, 6:4 s ním vyhrál i třetí vzájemný souboj.

IDEMO Nole @DjokerNole reaches the last 8 in Rome for the 17th consecutive time #IBI23 pic.twitter.com/oZnrMMGMuT