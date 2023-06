Djokovič v Paříži překonal Nadala. Na French Open vyhrál i 17. osmifinále

Novak Djokovič po nepříliš povedené antukové přípravě zvládl první čtyři zápasy na Roland Garros bez ztráty setu a dnes navíc poprvé nemusel ani jednou do tie-breaku.

Bez slitování ukončil nečekanou cestu turnajem Juana Pabla Varillase. 27letého Peruánce, který hrál v Paříži teprve podruhé v hlavní soutěži grandslamu a po třech pětisetových bitvách slavil první tři vítězství, přehrál 6:3, 6:2, 6:2.

Varillas nedokázal navázat na předchozí výhru nad Hubertem Hurkaczem a první skalp hráče TOP 15. Ve svém vůbec prvním střetnutí s hráčem TOP 5 začal nervózně brzy prohrával 0:4. Pak se sice osmělil a světovou trojku dokonce brejknul, Djokovič už pak ale žádný servis neztratil a po dvou hodinách outsidera bez potíží vyřadil.

"Na kurtu vyzařovala energie. Z publika i ode mě samotného. Opravdu jsem si to užil, byl to můj nejlepší výkon na turnaji," pochvaloval si Djokovič, který vylepšil svou skvostnou bilanci v osmifinále French Open na 17:0.

17 - Defeating Juan Pablo Varillas, Novak Djokovic holds a record of 17-0 in the R16 at Roland-Garros. Djokovic has surpassed Rafael Nadal for the most men's singles wins at this stage of the event in the Open Era. Longevity.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/rmvTZpQ4C4