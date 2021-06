Djokovič v repríze finále 2018 nedal šanci Andersonovi a je ve Wimbledonu ve třetím kole

Novak Djokovič letos ovládl Australian Open i French Open, kde v semifinále vyřadil Rafaela Nadala a ve finále otočil z 0-2 na sety proti Stefanosovi Tsitsipasovi, získal svůj 18. a 19. grandslamový vavřín a od vyrovnání rekordu, který drží Roger Federer s Rafaelem Nadalem, ho dělí jediný titul.

Ten může získat ve Wimbledonu, kde Nadal kvůli únavě nestartuje a s Federerem se může potkat až ve finále. Suverénně největší favorit letošního ročníku nejslavnějšího turnaje světa začal ztraceným setem s domácím mladíkem Jackem Draperem, ale od té doby dominuje. V dnešní repríze finále z roku 2018 nedal šanci Kevinovi Andersonovi, zvítězil hladce třikrát 6-3 a vzájemnou bilanci upravil na 10-1.

2011: ✅

2015: ✅

2018: ✅

2021: ✅



History repeats itself for @DjokerNole as the defending champion beats Kevin Anderson again at #Wimbledon to progress to the third round pic.twitter.com/RlkJIYNoIq