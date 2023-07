Djokovič ve Wimbledonu vyhrál už 30 zápasů v řadě, Thompsonovi nenabídl jediný brejkbol

WIMBLEDON - Novak Djokovič (36) prodloužil svou neporazitelnost na trávě již na 30 zápasů, všechny vítězství zaznamenal ve Wimbledonu. To poslední si čtyřnásobný obhájce titulu připsal proti Australanu Jordanu Thompsonovi (29), kterému nenabídl ani jeden brejkbol a porazil ho 6:3, 7:6, 7:5. Na grandslamech srbský fenomén vyhrál již 350. zápas.

Novak Djokovič do Wimbledonu dorazil počtvrté v řadě jako obhájce titulu a stejně jako v předchozích letech bez jediného přípravného turnaje. A nerozehranost na trávě mu znovu nedělá problémy.

Po argentinském antukáři Pedru Cachínovi nedaroval jediný set ani na zeleném pažitu nebezpečnému Jordanu Thompsonovi. O sedm let mladšího Australana, který hrál letos na trávě už 15. zápas, v prvním vzájemném střetnutí přehrál 6:3, 7:6, 7:5. Během 2 hodin a 30 minut nečelil jedinému brejkbolu.

"Jordan dnes odehrál skvělý zápas, nedal mi jediný bod zadarmo. Byl to opravdu těžký a velmi kvalitní zápas," řekl Djokovič, jenž na grandslamech vyhrál 23 utkání po sobě.

36letý Srb prodloužil svou neporazitelnost na trávě a zároveň ve Wimbledonu na 30 utkání. V All England Clubu 'prohrál' naposledy v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem.

Od roku 2014 ovládl 6 z 8 ročníků, během té doby vyhrál 49 z 51 utkání, po využití mečbolu ho zdolal jen Američan Sam Querrey. Na Centrálním kurtu od roku 2013, kdy prohrál jediné finále s Andym Murraym, vyhrál 38 zápasů v řadě.

Djokovič startuje ve Wimbledonu poosmnácté v kariéře, do třetího kola se nedostal pouze v roce 2008. Celkově osmkrát to dotáhl až finále a sedm z nich přetavil v triumfy. Slavil v letech 2011, 2014, 2015 a na posledních čtyřech uskutečněných ročnících 2018, 2019, 2021 a 2022.

Pokud by nenašel přemožitele ani letos, 16. července by celkově 8. wimbledonským triumfem vyrovnal rekord Rogera Federera a zároveň by 24. grandslamovým titulem dorovnal absolutní historický zápis Margaret Courtové.

O ostup do osmifinále se utká s trojnásobným grandslamovým šampionem Stanem Wawrinkou ze Švýcarska, nebo Argenticnem Tomásem Martínem Etcheverrym.