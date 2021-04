Djokovič vstoupil do domácí akce na antuce v Bělehradu hladkou výhrou

ATP BĚLEHRAD - Favorizovaný Srb Novak Djokovič vstoupil do domácího antukového turnaje ATP 250 v Bělehradu hladkou výhrou nad Korejcem Soon Woo Kwonem, kterého v deštěm přerušeném duelu přehrál 6-1 6-3. Ve druhém kole světovou jedničku čeká první vzájemný duel s o dvanáct let mladším krajanem Miomirem Kecmanovičem.