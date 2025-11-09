Djokovič zase sebral rekord Federerovi. V jedné statistice ale za rivalem pořád zaostává
Byl to sice jen turnaj nejnižší kategorie ATP 250. Pro Djokoviče měl však obrovský význam. Do Atén totiž zřejmě kvůli konfliktu se srbským prezidentem přesunul domácí akci z Bělehradu a v řecké metropoli měl takřka domácí atmosféru.
Po tříhodinové bitvě s Lorenzem Musettim získal už 72. titul na betonech na nejvyšším okruhu. A právě tímto počinem definitivně překonal svého bývalého rivala Federera, který v Laver Cupu 2022 ukončil kariéru. Za oběma členy slavné Big Three výrazně zaostává Andre Agassi.
Djokovič dohnal švýcarskou legendu už před dvěma roky na Turnaji mistrů, ale velmi dlouho mu trvalo, než se od něj v historických tabulkách dokázal odpoutat. V posledních letech totiž nesbírá trofeje tak často, jak byl zvyklý. Od začátku loňské sezony kraloval už jen na antukovém olympijském turnaji a letos na nejpomalejším povrchu v Ženevě, kde pokořil magickou stovku.
V jedné z těch nejdůležitějších statistik však stále zaostává. Nejúspěšnější hráč všech dob má pořád na kontě menší počet celkových titulů než Federer (103) a Jimmy Connors (109). Triumf v Aténách znamenal pro rodáka z Bělehradu číslo 101.
101 titulů ve 20 různých státech:
18: Spojené státy americké
12: Austrálie, Francie, Velká Británie
11: Čína
8: Itálie
5: Spojené arabské emiráty
4: Kanada
3: Srbsko, Španělsko
2: Monako, Katar, Švýcarsko
1: Rakousko, Řecko, Izrael, Japonsko, Kazachstán, Nizozemsko, Portugalsko
101 titulů ve 30 různých městech:
11: Londýn, Paříž
10: Melbourne
6: Peking, Miami, Řím
5: Dubaj, Indian Wells, New York*, Šanghaj
3: Bělehrad, Madrid
2: Adelaide, Cincinnati, Dauhá, Monte Carlo, Montreal, Toronto, Turín
1: Amersfoort, Astana, Atény, Basilej, Eastbourne, Estoril, Ženeva, Méty, Tel Aviv, Tokio, Vídeň
* Djokovič třikrát ovládl Masters v Cincinnati. V roce 2020 se ovšem turnaj kvůli pandemii koronaviru konal v dějišti US Open v New Yorku.
Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí se navíc stal nejstarším šampionem v historii ATP Tour (od jejího vzniku v roce 1990) a třetím nejstarším na hlavním okruhu v otevřené éře tenisu.
Djokovič po fantastické bitvě ovládl Atény
