Ovlivní zranění šlágr Djokoviče se Sinnerem? Alcaraz může přiblížit finálový hattrick

Pořád je to daleko, ale finále mužské dvouhry ve Wimbledonu by mohlo mít třetím rokem po sobě stejné obsazení. Zatímco šampion posledních dvou ročníků Carlos Alcaraz (22) je proti Taylorovi Fritzovi (27) jasným favoritem, Novak Djokovič (38) by musel přerušit sérii čtyř porážek s Jannikem Sinnerem (23). Srbský rekordman ani aktuální lídr žebříčku s největší pravděpodobností nepůjdou do pátečního šlágru stoprocentně fit.

Novak Djokovič se ve Wimbledonu utkal s Jannikem Sinnerem i předloni (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)