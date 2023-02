Djokovič zažádal o výjimku pro vstup do USA. V březnu chce hrát Masters v Indian Wells i Miami

Novak Djokovič dle slov jeho nejmladšího bratra Djordjeho zažádal o vstup do USA. Pětatřicetiletý Srb, který se po 10. triumfu na Australian Open vrátil do čela žebříčku, by si rád zahrál březnové podniky Masters v Indian Wells a Miami. Spojené státy však podle posledních informací zruší neočkovaným cizincům zákaz vstupu do země až 11. května.

Djokovič se kvůli odmítavému postoji k očkování proti Covidu-19 musel rozloučit s účastí už na řadě turnajů včetně loňského US Open a momentálně nemůže dle stanovených pravidel vstoupit do USA. Spojené státy mají v plánu zrušit neočkovaným cizincům zákaz vstupu až 11. května.

"Tohle bohužel neovlivníme. Novak musí získat speciální povolení pro vstup do země. Je celkem neuvěřitelné, že zákaz v USA platí tak dlouho, už nějakou dobu vidíme v akci neočkované sportovce napříč celým světem." řekl nejmladší z bratrů Djokovičových v rozhovoru pro srbskou zpravodajskou agenturu Tanjug. "Do rozhodnutí zbývá ještě pár dní, doufáme v pozitivní výsledek," dodal.

O výjimku či dřívější zrušení opatření kvůli Covidu-19 zřejmě žádal i ředitel turnaje v Indian Wells a vynikající bývalý tenista Tommy Haas. "Bylo by fajn, kdybychom mohli opatření zrušit o něco dříve. Určitě chce v Indian Wells a Miami hrát a my bychom mu to měli umožnit. Byla by celkem ostuda, kdyby nemohl přijet."

Djokovic's brother reveals: "Novak has submitted documentation and applied for entering US" https://t.co/oqq1eveNZJ via @NewsNowUK — Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) February 10, 2023

Djokovič v kalifornském Indian Wells triumfoval pětkrát, a ve floridském Miami dokonce šestkrát. Naposledy se na těchto dvou akcích představil v roce 2019. Podobně žádal o výjimku také pro loňský vstup do Austrálie, ta mu byla schválena, ale nakonec byl ze země před startem Australian Open deportován.

Bez ohledu na výsledek této žádosti má v létě zelenou pro US Open, kde se objeví poprvé od roku 2021, kdy ho v New Yorku dělila jediná výhra od zkompletování kalendářního Grand Slamu.

Po zisku 10. trofeje z Australian Open, které ovládl s 3cm trhlinou v hamstringu, si naordinoval 10denní odpočinek. Poté vyrazil domů do Bělehradu a pomalu začal zase trénovat. Na konci února by se měl představit v Dubaji.