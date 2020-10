Djokovič zdolal v pěti setech Tsitsipase a potřetí ve finále Roland Garros vyzve Nadala

Novak Djokovič se před Roland Garros naladil triumfem na Masters 1000 v Římě a na vítězné vlně pokračuje i v Paříži. I když ve čtvrtfinále proti Španělu Pablu Carreñovi set a půl řešil údajné zdravotní potíže a dnes proti Stefanosi Tsitsipasovi musel do pěti setů, prvního letošního přemožitele stále nenašel.



Dnešní semifinále měl Djokovič měl zápas dlouho pod kontrolou a za stavu 6-3 6-2 a 5-4 šel podávat na vítězství. Do té doby o podání nepřišel a dostal se k mečbolu. Jenže ho nevyužil, Tsitsipas o pět výměn později na 11. pokus proměnil brejkbol a na poslední chvíli se vrátil do hry.



Řecký mladík vycítil šanci, začal si věřit a třetí set strhl na svou stranu. Po zisku pěti gamů v řadě se dokonce ve čtvrté sadě ujal vedení 2-0, a i když náskok neudržel a měl problémy v každém gamu při svém servisu, odvrátil všech osm brejkbolů a o jedenáct let staršího Srba dostal do pátého setu.



Tsitsipas už jednou vývoj z 0-2 na sety otočil, když před deseti dny na úvod French Open zdolal Jaume Munara, proti světové jedničce ale obrat dokonat nedokázal. Řekovi bojujícímu o první grandslamové finále v již 11. zápase během uplynulých 17 dní došly síly a zkušený Djokovič toho bez potíží využil.



"První dva sety byly skoro bezchybné. Třetí jsem ztratil, ale pořád jsem měl dobrý pocit ze své hry a věřil, že jsem schopný vyhrát. Tsitsipas se ve třetím a čtvrtém setu hodně zlepšil, já naopak nevyužil spoustu šancí," komentoval 33letý Srb.



"V pátém setu rozhodla fyzička, byl jsem na to lépe připraven. On už byl unavený. Snažil jsem se neustále soustředit na každý míč a jsem moc rád, jak to nakonec dopadlo," dodal rodák z Bělehradu.



Djokovič dnes postoupil do svého 27. grandslamového finále, v nichž má bilanci 17-9. Na French Open hraje šestnáctý rok po sobě a do finále se dostal poprvé od svého jediného triumfu v roce 2016 a celkově popáté v kariéře.



Už poosmé se na Roland Garros střetne s dvanáctinásobným šampionem Rafaelem Nadalem (h2h 26-29). Ze sedmi dosavadních duelů Djokovič šest prohrál, včetně obou finálových soubojů v letech 2012 a 2014. Jedinou výhru vybojoval v dosud posledním vzájemném střetnutí na pařížské antuce ve čtvrtfinále 2015.



"Zdejší centrkurt je jeho obývák, po všech těch výhrách. Ale já budu mít do zápasu velkou motivaci," dodal srbský tenista, který má letošní zápasovou bilanci 36-1. Vyhrát nedokázal jen v osmifinále US Open, na kterém byl po nešťastně odpáleném míčku do lajnové sudí diskvalifikován. Tehdy prohrával 5-6 v prvním setu s Pablem Carreñem.



34letý Španěl Nadal v prvním semifinále přehrál Argentince Diega Schwartzmana a do finále French Open postoupil potřinácté v kariéře. Cestou do něj už pošesté neztratil ani set. Usilovat bude o 20. grandslamový titul.