Dny jako ze snu. 18letý Van Assche v Banja Luce skolil "legendu" Wawrinku a zahraje si s Djokovičem

Loňskou sezonu zakončil vítěz předloňského French Open juniorů Luca Van Assche premiérovým triumfem na challengeru a letos ve svém výrazném progresu pokračuje.



Během pár týdnů vyhrál dva challengery po sobě, byť se jednou hrálo v hale a podruhé na antuce, ve světovém žebříčku pronikl do Top 100, v Estorilu si připsal premiérovou výhru na okruhu ATP, v Monte Carlu si poprvé zahrál kvalifikaci podniku Masters 1000 a dnes si na antuce v Banja Luce připsal svůj nejzvučnější skalp.



18letý Francouz si na novém turnaji ATP 250 v Bosně a Hercegovině vyšlápl na trojnásobného grandslamového vítěze a bývalou světovou trojku Stana Wawrinku. Přestože s o 20 let starším Švýcarem aktuálně figurujícím na 84. místě žebříčku prohrál prvních pět gamů a za stavu 1-6, 5-5 a 0-40 čelil celkem čtyřem brejkbolům, vývoj otočil a zvítězil 1-6 7-6 6-4.



"Jsem moc šťastný, že jsem vyhrál. Bylo mi velkým potěšením si tu před vámi zahrát," radoval se Van Assche bezprostředně po svém druhém postupu do 2. kola turnaje ATP, který vybojoval po 2 hodinách a 42 minutách hry.



"Je přirozené, že fanoušci byli na začátku na straně Stana, protože je to úžasná legenda tohoto sportu. Jsem opravdu moc šťastný, že jsem tenhle zápas vyhrál," rozplýval se radostí francouzský teenager, který musel otáčet i vývoj třetí sady ze stavu 1-3.







Odměnou za cenné vítězství bude pro 87. hráče světa Van Assche nejen finanční prémie a body do žebříčku, ale také prestižní souboj s majitelem rekordních 22 grandslamových trofejí a světovou jedničkou Novakem Djokovičem.



"Bude to pro mě neuvěřitelné, je mi teprve 18 let. Vím, že publikum asi na mé straně nebude, ale půjdu si to užít a pokusit se vyhrát," těší se Van Assche před soubojem o své první čtvrtfinále.



35letý Srb Djokovič v Banja Luce absolvuje svůj druhý přípravný turnaj před Roland Garros týden poté, co na Masters 1000 v Monte Carlu vypadl nečekaně v osmifinále s Italem Lorenzem Musettim.



Vítězným obratem odstartoval také Alex Molčan, jenž zdolal 3-6 7-5 6-1 Japonce Tara Daniela, přestože prohrával 3-6 a 0-3. O čtvrtfinále si slovenský tenista zahraje s Australanem Alexeiem Popyrinem (h2h 0-0), který v duelu bez jediného brejku vyřadil pátého nasazeného Nizozemce Tallona Griekspoora.



V Bosně startuje také jediný český zástupce Jiří Lehečka, jenž se z pozice nasazené šestky pokusí prodat svou solidní formu. V úvodním kole vyzve zkušeného Francouze Gaëla Monfilse, který se v březnu vrátil po dlouhé pauze zaviněné zraněním a po třech zápasech zůstává bez vítězství. Nedávno v Miami navíc skrečoval kvůli bolestem zápěstí.

• ATP 250 BANJA LUKA •

Bosna a Hercegovina, antuka, 630.705 eur

pondělní výsledky (17. 04. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Popyrin (Austr.) - Griekspoor (5-Niz.) 7-6(4) 7-6(4) Van Assche (Fr.) - Wawrinka (Švýc.) 1-6 7-6(4) 6-4 Molčan (SR) - Daniel (Jap.) 3-6 7-5 6-1