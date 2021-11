Do finále Next Gen ATP Finals v Miláně postoupili favorité Alcaraz a Korda

NEXT GEN ATP FINALS - Finále Turnaje mistrů hráčů do 21 let má očekávané složení. O titul se utkají mladíci, kteří už mají na kontě jeden titul na okruhu ATP. 18letý Španěl Carlos Alcaraz a o tři roky starší Američan Sebastian Korda, oba v Miláně vyhráli i svůj čtvrtý zápas.