Do finále ve Washingtonu postoupily Kanepiová a Samsonovová

WTA WASHINGTON - Do finále turnaje WTA 250 ve Washingtonu se dostala 37letá estonská veteránka Kaia Kanepiová, která se pokusí ukončit devět let dlouhé čekání na titul proti Ljudmile Samsonovové. Ta bude usilovat o premiérový triumf.

Kaia Kanepiová si v úvodu sezony zahrála čtvrtfinále na Australian Open, od té doby mezi osmičku nejlepších na okruhu WTA nepostoupila.



Až tento týden ve Washingtonu, kde navíc skolila už čtyři soupeřku. Zatímco v předchozích dvou dnech musela otáčet nepříznivý vývoj z 0-1 na sety, v dnešním semifinále - na okruhu WTA prvním od loňského ledna - smetla 6-3 6-1 Australanku Darju Savilleovou.

Do finále se 37letá Estonka dostala podesáté v kariéře a teprve podruhé za posledních devět let. O 5. titul a první od roku 2013 si zahraje se Ljudmilou Samsonovovou (h2h 0-1).



23letá rodačka z Oleněgorsku Samsonovová dnes ztratila dokonce jen dva gamy s Číňankou Xiyu Wang a do finále postoupila podruhé v kariéře. Loni na trávě v Berlíně v něm neuspěla.

Lucie Hradecká a Monica Niculescuová skončily na prvním společném turnaji v semifinále. V Kalifornii v něm česko-rumunská dvojice vzdala za stavu 0-6 a 2-5 nejvýše nasazenému páru Jessica Pegulaová a Erin Routliffeová.



Američanka s Novozélanďankou zvládly po odvrácení mečbolu i následné finále a první společný turnaj přetavily v triumf. Pegulaová si tak spravila chuť po neúspěchu ve dvouhře, ve které vypadla už ve druhém kole a z pozice nasazené jedničky neobhájila triumf z roku 2019.