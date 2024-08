Do US Open vstoupí sedm Čechů. Muchové hrozí konec v TOP 100, Nosková vyzve Putincevovou

Druhý hrací den letošního ročníku US Open nabídne sedm zápasů s českou účastí. Linda Nosková dorazila do New Yorku ihned po zisku prvního titulu v Mexiku a bude v prvním kole čelit rozjeté nasazené třicítce Julii Putincevové. Karolína Muchová odstartuje obhajobu loňského semifinále proti domácí Katie Volynetsové a v případě nezdaru vypadne z TOP 100 pořadí. V akci budou také Marie Bouzková, Brenda Fruhvirtová, Karolína Plíšková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Šlágr dne bude patřit grandslamovým šampionkám Jeleně Ostapenkové a Naomi Ósakaové.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 27. 8.

Češi v akci

Muchová (ČR) - Volynetsová (USA) | Court 6 (17:00 SELČ)

Menšík (ČR) - Auger-Aliassime (19-Kan.) | Court 5 (17:00 SELČ)

Macháč (ČR) - Fognini (It.) | Court 10 (18:30 SELČ)

Nosková (ČR) - Putincevová (30-Kaz.) | Court 6 (20:30 SELČ)

B. Fruhvirtová (ČR) - Lepchenková (USA) | Court 14 (20:30 SELČ)

Bouzková (ČR) - Lysová (Něm.) | Court 4 (22:30 SELČ)

Plíšková (ČR) - Šarífová (Egypt) | Court 10 (22:30 SELČ)



Šlágr dne

Ostapenková (10-Lot.) - Ósakaová (Jap.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ)

Muchové hrozí konec v TOP 100, Menšík se pokusí překvapit

Karolína Muchová právě na US Open v roce 2018 prorazila na nejvyšší okruh a nyní bude v tomto dějišti obhajovat semifinálovou účast a bojovat o setrvání v elitní stovce žebříčku. Finalistka loňského French Open se krátce před Wimbledonem vrátila po dlouhé zdravotní pauze zaviněné operací pravého zápěstí a po finále na antuce v Palermu ztroskotala v prvním kole olympijského turnaje a už ve druhém při obhajobě finále na tisícovce v Cincinnati. Momentálně se nachází mimo TOP 50 pořadí, ale i tak bude proti domácí Katie Volynetsové jasnou favoritkou. Američanka nemá v posledních týdnech dobrou formu a prohrála všechna tři utkání prvního kola na US Open.

Jakub Menšík v úvodních měsících letošní sezony i s pomocí senzačního postupu do finále v Dauhá prorazil na hlavní tour a debutoval v TOP 100 hodnocení. V posledních týdnech však nemá stabilní formu. I tak ale dokázal postoupit do závěrečných kol už i na dalších dvou površích (tráva na Mallorce a antuka v Umagu). Příprava na US Open se talentovanému teenagerovi vůbec nepovedla, v Montrealu i Cincinnati ztroskotal už v kvalifikaci. Proto pro něj bude velmi těžké obhájit na posledním grandslamu roku loňské třetí kolo. V úvodním kole letošního ročníku vyzve nasazeného Félixe Augera-Aliassimeho, který se v posledních měsících zlepšil a je bývalým semifinalistou tohoto podniku.

Tomáš Macháč si na Australian Open vylepšil postupem do třetího kola své grandslamové maximum. Do stejné fáze prošel také na French Open a ve Wimbledonu skončil ve druhém kole. US Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nepřekročil první kolo. Po skončení druhého majoru roku French Open spadl do menší krize a od té doby vyhrál jen dva z osmi zápasů. Přesto by mohl první kolo v New Yorku zvládnout, protože bude čelit nevyzpytatelnému Fabiovi Fogninimu, který už dávno nepředvádí svůj nejlepší tenis a ve Flushing Meadows byl nejdál jednou v osmifinále. Macháč je navzdory slabší formě z posledních měsíců jasným favoritem.

Nosková má těžkou soupeřku a je po rychlém přesunu z Mexika

Linda Nosková přijela do New Yorku po náročném týdnu v mexickém Monterrey, kde získala svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu. Po rychlém přesunu neměla žádný čas na odpočinek a pro první kolo nemá vůbec jednoduchou soupeřku. Česká teenagerka, jež si od února až do předchozího týdne prošla velmi dlouhou krizí, bude čelit nasazené Julii Putincevové. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán se naopak v posledních měsících prezentovala výbornými výkony i výsledky a porazila mimo jiné Igu Šwiatekovou a Coco Gauffovou. Bude se jednat o premiérový souboj, který nemá favoritku.

Brenda Fruhvirtová posbírala už 15 triumfů na okruhu ITF a v letošní sezoně, v níž se soustředí výhradně na nejvyšší tour, se očekával další progres. Ten sice přišel, když zapsala své první kariérní výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší úrovni včetně grandslamů, jenže v aktuálním roce ji neustále brzdí zdravotní problémy. Sedmnáctiletá Češka odehrála po skončení French Open jen tři turnaje a poslední soutěžní zápas před měsícem skrečovala. V hlavní soutěži US Open debutuje a k souboji se zkušenou domácí kvalifikantkou a bývalou světovou devatenáctkou Varvarou Lepchenkovou, která se loni vrátila po dopingovém trestu, nastoupí jako mírná favoritka. Hodně však bude záležet na jejím zdravotním stavu.

Marie Bouzková je juniorskou šampionkou US Open z roku 2014, ale mezi dospělými byla ve Flushing Meadows nejdál loni ve třetím kole. V dosavadním průběhu aktuální sezony zaznamenala jen pár solidních výsledků, avšak spíše se trápila a prezentovala nestabilní výkonností. Příkladem je i příprava na závěrečný grandslam roku. Zatímco na pětistovce ve Washingtonu se i díky skalpu Aryny Sabalenkové probila až do finále, na tisícovkách v Torontu i Cincinnati ztroskotala v prvním kole. V utkání s kvalifikantkou a hráčkou druhé stovky Evou Lysovou bude nicméně favoritkou. Německá tenistka v letošní sezoně už několikrát kvůli spondylartropatii skrečovala.

Karolína Plíšková získala v únoru svůj první titul po více než čtyřech letech a vypadalo to na konec dlouhé krize. Po protrápených týdnech se dostala do finále na trávě v Nottinghamu, ale nyní prožívá další nepovedené období. Na US Open naposledy neuspěla v prvním kole v roce 2015 a v následujícím ročníku se probojovala do svého prvního finále na grandslamových podnicích. O udržení této série se utká s antukovou specialistkou Majar Šarífovou. Egypťanka prohrála všechny tři letošní zápasy na tvrdých površích a na bývalou světovou jedničku nestačila v jediném předchozím souboji na French Open 2020.

Ostapenkovou čeká šlágr grandslamových šampionek s Ósakaovou

Bývalá vítězka French Open Jelena Ostapenková je aktuální světovou desítkou a do prvního kola letošního US Open schytala jednu z nejhorších možných soupeřek. Loňská čtvrtfinalistka, která před rokem v tomto dějišti porazila světovou jedničku Igu Šwiatekovou, bude čelit v úterním šlágru bývalé světové jedničce a dvojnásobné šampionce Naomi Ósakaové. Jediný předchozí souboj na French Open 2016 vyhrála Ósakaová. Japonka se letos vrátila po mateřské pauze a už je zpátky v elitní stovce pořadí. V aktuální sezoně však zaznamenala jen dvě čtvrtfinálové účasti a prohrála všechna tři střetnutí se zástupkyněmi TOP 10 hodnocení.

Úterní program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. Šwiateková (1-Pol.) - Rachimovová (-)

2. Sinner (1-It.) - McDonald (USA)

3. Alcaraz (3-Šp.) - Tu (Austr.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ

4. Rogersová (USA) - Pegulaová (6-USA)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)

1. Collinsová (11-USA) - Dolehideová (USA)

2. Ostapenková (10-Lot.) - Ósakaová (Jap.)

3. Lajovič (Srb.) - Medveděv (5-)

4. Andreescuová (Kan.) - Paoliniová (5-It.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ

5. Sonego (It.) - Paul (14-USA)



GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)

1. Tsitsipas (11-Řec.) - Kokkinakis (Austr.)

2. Rybakinová (4-Kaz.) - Aiavaová (Austr.)

3. Moutet (Fr.) - Korda (16-USA)

4. Raducanuová (Brit.) - Keninová (USA) / nejdříve ve 23:59 SELČ



COURT 5 (od 17:00 SELČ)

1. Menšík (ČR) - Auger-Aliassime (19-Kan.)



COURT 10 (od 17:00 SELČ)

1. Prestonová (Austr.) - Pavljučenkovová (25-)

2. Macháč (ČR) - Fognini (It.)

3. Arnaldi (30-It.) - Svajda (USA)

4. Plíšková (ČR) - Šarífová (Egypt)



COURT 4 (od 17:00 SELČ)

1. Navone (Arg.) - Altmaier (Něm.)

2. Forbes (USA) - Safiullin (-)

3. Sorribesová (Šp.) - Noelová (USA)

4. Bouzková (ČR) - Lysová (Něm.)



COURT 6 (od 17:00 SELČ)

1. Muchová (ČR) - Volynetsová (USA)

2. Evans (Brit.) - Chačanov (23-)

3. Nosková (ČR) - Putincevová (Kaz.)



COURT 14 (od 17:00 SELČ)

1. Savilleová (Austr.) - Šibaharaová (Jap.)

2. Borges (Portug.) - Coría (Arg.)

3. B. Fruhvirtová (ČR) - Lepchenková (USA)

