Dokicová přiznala, že po rozchodu pomýšlela na sebevraždu

"Skoro jsem skočila z balkonu ve 26. patře, málem jsem ukončila svůj život. Nikdy nezapomenu na ten den, všechno bylo zamračené, všechno bylo černé, bez zvuku, bez světla, nic nedávalo smysl," napsala devětatřicetiletá rodačka z Osijeku na Instagramu. Toužila prý jen po tom, aby už "všechen smutek a bolest z rozchodu zmizely". "Dokázala jsem se z té situace dostat, vlastně ani nevím, jak jsem se tam ocitla," dodala.

Jelena Dokic last post on her IG profile. She reveals she almost jumped off her balcony at the end of April. pic.twitter.com/Q7Yql8HKML