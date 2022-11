Dokonale využitá druhá šance! Kanada navzdory vyřazení poprvé vyhrála Davis Cup

Kanada bez svých opor prohrála na začátku března v Nizozemsku barážový zápas o postup do skupinové fáze, ale o dva týdny později dostala po suspendování ruských obhájců titulu divokou kartu a místo zápasu o záchranu mohla pokračovat mezi elitou.



A druhou šanci Kanaďané přetavili v historický úspěch. V září ve Valencii prošli těžkou skupinou, když jeden z klíčových bodů získal Félix Auger-Aliassime díky skalpu čerstvé světové jedničky Španěla Carlose Alcaraze, a tento týden ve Španělsku zvládli i závěrečnou vyřazovací část.



Na tvrdém povrchu v Málaze Kanaďané otočili čtvrtfinále proti Němcům i semifinále proti Italům a v dnešním finále si poradili už po dvouhrách s Australany.



Základní kámen k finálovému úspěchu položil Denis Shapovalov. Zatímco proti Německu a Itálii duel týmových dvojek proti Janu-Lennardu Struffovi a Lorenzu Sonegovi po třísetových bitvách prohrál, dnes si bez velkých potíží poradil 6-2 6-4 v prvním vzájemném střetnutí s Thanasim Kokkinakisem.



23letý Shapovalov porazil o tři roky staršího Kokkinakise za hodinu a devětadvacet minut. Pomohl si pěti esy a zahrál 28 vítězných míčů.



Následně o triumfu rozhodla opora výběru Félix Auger-Aliassime. Šestý hráč světa i díky 22 winnerům přehrál za hodinu a 42 minut hry 6-3 6-4 Alexe de Minaura a v Málaze neprohrál ave třech duelech ani set. K tomu v semifinále přidal i vítězný bod ve čtyřhře.



"Těžko popsat naše emoce. Všichni jsme o tomhle momentu snili a teď se sen stal skutečností. Všichni jsme jako hráči vyrostli. V průběhu let jsme se pořád zlepšovali. Jsme na tyhle okamžiky připravení, nicméně nikdy není snadné je zvládnout," řekl v televizním rozhovoru na kurtu Auger-Aliassime, který si minulý týden v Turíně odbyl premiéru na Turnaji mistrů.







Důležitým členem vítězného výběru kapitána Dancevice byl také tenista s českými kořeny Vasek Pospisil, který byl v předchozích kolech u dvou rozhodujících čtyřher.



Kanada se stala šestnáctou zemí, která prestižní soutěž vyhrála. "Všichni jsme se chtěli zlepšovat, být součástí týmu a získat pro naši zemi první titul. Všechno je teď neskutečné," uvedl Shapovalov. Finále si Kanada zahrála podruhé, při premiéře v roce 2019 v Madridu podlehla Španělsku s Rafaelem Nadalem.



Austrálie byla ve finále poprvé od roku 2003, ale 29. titul, díky němuž by se přiblížila dvaatřicetinásobným vítězům a rekordmanům z USA, nezískala.

• DAVIS CUP 2023 •

Málaga (Španělsko), tv. povrch / hala

nedělní výsledky (27. 11. 2022) • Finále • Kanada - Austrálie 2-0 Shapovalov - Kokkinakis 6-2 6-4 Auger-Aliassime - De Minaur 6-3 6-4