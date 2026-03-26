Dominantní Zverev spláchl Cerúndola, v Miami vyzve v boji o finále Sinnera
Cerúndolo – Zverev 1:6, 2:6
Zverev tak poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnajů v Indian Wells i Miami v jedné sezoně. "Zítra to bude nejtěžší zkouška," uvedl německý tenista po postupu do svého 25. semifinále ATP Masters 1000. "Těším se na to. Cítím se docela dobře a doufám, že to tak bude pokračovat."
Samotný čtvrtfinálový duel měl jednoznačný průběh. Zverev během zápasu, který trval jednu hodinu a pět minut, nepustil soupeře do hry. Dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů zaznamenal 76 % prvních servisů a 84 % z nich vyhrál. Zároveň využil čtyři ze sedmi brejkbolových příležitostí.
Výhrou navýšil svou vzájemnou bilanci proti Cerúndolovi na 4:3. V aktuální sezoně navíc Argentince porazil bez ztráty setu jak na Australian Open, tak nyní v Miami, přičemž soupeř v žádném z těchto setů nezískal více než čtyři hry.
V semifinále se třetí nasazený hráč utká s Jannikem Sinnerem a bude se snažit oplatit porážku z Indian Wells na začátku tohoto měsíce. Italský tenista vede ve vzájemné bilanci 7:4 a ovládl posledních šest utkání.
Zverev se v Miami prezentuje výbornými výkony. Ve třech ze čtyř dosavadních zápasů nečelil ani jednomu brejkbolu a bude se snažit tuto statistiku udržet i proti Sinnerovi, který na turnajích ATP Masters 1000 aktuálně drží sérii 30 vyhraných setů v řadě.
"Pokud se to rychle vyplatí, je to ještě lepší,“ řekl Zverev o svém novém, agresivnějším herním stylu. "Plánoval jsem, že se budu trochu trápit, ale na kurtu se cítím dobře."
Cerúndolo, jenž při svém debutu v Miami v roce 2022 postoupil do semifinále a v letech 2023 a 2025 do čtvrtfinále, se na turnaji opět přiblížil své nejlepší formě. Ve třetím kole dokázal porazit světovou desítku Daniila Medveděva, na výkon Zvereva však ve čtvrtfinále nedokázal navázat a přišel o možnost postoupit do svého třetího semifinále na úrovni Masters 1000.
Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Miami
