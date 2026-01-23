Drama po zápase: Ósakaová terčem kritiky. Nevíš, co je fair play, zlobila se soupeřka
Drama během zápasu i po jeho skončení má prostý důvod. Ósakaová se povzbuzovala mezi prvním a druhým servisem Cirsteaové, což se Rumunce hodně nelíbilo. Situace vygradovala za stavu 2:4 ve třetím setu z pohledu poražené, která chtěla chování japonské hvězdy řešit.
U umpirové rozhodčí však neuspěla. Ta Cirsteaová sdělila, že pokud se jedná o povzbuzování mezi servisy a ne ve chvíli, kdy Rumunka začíná podávat, není to proti pravidlům. Ósakaová nakonec vyhrála 6:3, 4:6, 6:2 a pak si od soupeřky vyslechla kritiku u sítě.
"Nevíš, co je fair play. Hraješ už tak dlouho, že musíš vědět, že mezi podáními se nemáš povzbuzovat," řekla Ósakaové po podání rukou. Majitelce čtyř grandslamových trofejí se kritika nelíbila a v pozápasovém rozhovoru to dala jasně najevo. "Proč jsem dnes vyhrála? Asi hodně povzbuzování. Hrála tady naposledy, tak mě mrzí, že odešla tak naštvaná."
Zatímco Cirsteaová, která letos ukončí kariéru, nechtěla incident na tiskové konferenci komentovat, Ósakaová vzala svá slova zpátky a na dálku se omluvila. "Chápu, že byla plná emocí. Chci se omluvit. Myslím si, že některé věci, co jsem na kurtu řekla, postrádaly respekt vůči ní. Takové věci nemám ráda a snažím se je nedělat. Pokud si o tom bude chtít promluvit, tak klidně."
Ósakaová odmítala, že by povzbuzováním chtěla Cirsteaové uškodit. "Když se snažím povzbudit sama sebe, tak to nedělám proto, abych rozhodila soupeřku. Je to čistě jen pro moji osobní potřebu."
Ósakaová potřebovala všechny tři sety i v úvodním kole s Antonií Ružičovou. Do akce zase naskočí v sobotu, kdy ji čeká souboj třetího kola s domácí outsiderkou Maddison Inglisovou.
