Drama po zápase: Ósakaová terčem kritiky. Nevíš, co je fair play, zlobila se soupeřka

DNES, 14:00
Téma 5
Utkání druhého kola na Australian Open mezi dvojnásobnou šampionkou Naomi Ósakaovou (28) a Soranou Cirsteaovou (35) nabídl všechny tři sety a také drama během zápasu i po jeho skončení. Rumunské hráčce se totiž nelíbilo, jak se japonská hvězda během vypjatého duelu chovala, a při podání rukou nešetřila kritikou.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Cirstea Sorana-Mihaela
Sorana Cirsteaová a Naomi Ósakaová po podání rukou (© MARTIN KEEP / AFP)

Drama během zápasu i po jeho skončení má prostý důvod. Ósakaová se povzbuzovala mezi prvním a druhým servisem Cirsteaové, což se Rumunce hodně nelíbilo. Situace vygradovala za stavu 2:4 ve třetím setu z pohledu poražené, která chtěla chování japonské hvězdy řešit.

U umpirové rozhodčí však neuspěla. Ta Cirsteaová sdělila, že pokud se jedná o povzbuzování mezi servisy a ne ve chvíli, kdy Rumunka začíná podávat, není to proti pravidlům. Ósakaová nakonec vyhrála 6:3, 4:6, 6:2 a pak si od soupeřky vyslechla kritiku u sítě.

"Nevíš, co je fair play. Hraješ už tak dlouho, že musíš vědět, že mezi podáními se nemáš povzbuzovat," řekla Ósakaové po podání rukou. Majitelce čtyř grandslamových trofejí se kritika nelíbila a v pozápasovém rozhovoru to dala jasně najevo. "Proč jsem dnes vyhrála? Asi hodně povzbuzování. Hrála tady naposledy, tak mě mrzí, že odešla tak naštvaná."

Zatímco Cirsteaová, která letos ukončí kariéru, nechtěla incident na tiskové konferenci komentovat, Ósakaová vzala svá slova zpátky a na dálku se omluvila. "Chápu, že byla plná emocí. Chci se omluvit. Myslím si, že některé věci, co jsem na kurtu řekla, postrádaly respekt vůči ní. Takové věci nemám ráda a snažím se je nedělat. Pokud si o tom bude chtít promluvit, tak klidně."

Ósakaová odmítala, že by povzbuzováním chtěla Cirsteaové uškodit. "Když se snažím povzbudit sama sebe, tak to nedělám proto, abych rozhodila soupeřku. Je to čistě jen pro moji osobní potřebu."

Ósakaová potřebovala všechny tři sety i v úvodním kole s Antonií Ružičovou. Do akce zase naskočí v sobotu, kdy ji čeká souboj třetího kola s domácí outsiderkou Maddison Inglisovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Tomas_Smid_fan
23.01.2026 15:09
ale prd ji mrzel, jinak by to nedělala...
aligo
23.01.2026 15:01
Tak to se o Ósace ví, že ne křivá jak polský les
PatLa
23.01.2026 14:35
je to tak. to je vecny zensky problem nastvane mlcet, mohla ji to rici hned s usmevem, at to prosim nedela a zase by krasne rozhodila Osaku. radsi vydrzi, zatne zuby a na konci ma emocni vylev na tema fairplay. ale Osaka je taky pripad. to mne vice vadi nesportovni vyrvavani Sabalenky, ktere zastasuje a rusi. kvuli tomu se na jeji zapasy nedivam, protoze je to "ne OK".
PTP
23.01.2026 14:42
Rychlejch pár facek by bylo mnohem účinnější než opožděné vyčítání u empiru.
PatLa
23.01.2026 14:35
