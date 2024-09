Draper podruhé překonal maximum na majorech, na US Open neztratil set ani s De Minaurem

US OPEN - Jack Draper (22) na US Open při premiéře ve čtvrtfinále grandslamu skolil neoblíbeného soupeře. Světovou desítku Alexe de Minaura (25) porazil až na čtvrtý pokus, Australana přehrál 6:3, 7:5, 6:2, získal čtvrtý skalp člena TOP 10 a sám se v žebříčku posune poprvé do elitní dvacítky. Britský mladík v New Yorku navázal na demolici Tomáše Macháče a postoupil do semifinále, v němž vyzve Jannika Sinnera (23), nebo Daniila Medveděva (28).

Jack Draper (© ČTK / AP / Pamela Smith)