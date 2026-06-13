Drtivé podání, obrovský potenciál i sebevědomí. Kdo je finálová soupeřka Krejčíkové?

DNES, 20:00
Téma 3
Dost možná jste její jméno slyšeli na probíhajícím turnaji v Hertogenboschi vůbec poprvé. Nebylo by divu. Americká tenistka Robin Montgomeryová vstupovala do turnaje coby 484. hráčka světa, účast v hlavní soutěži si navíc musela vybojovat v kvalifikaci. V neděli se v boji o titul postaví Barboře Krejčíkové. Kdo ale vlastně jednadvacetiletá tenistka je?
Profily hráčů
Montgomery Robin
Robin Montgomeryová předvádí v Hertogenboschi výborné výkony (@ ČTK / imago sportfotodienst / Andy Astfalck)

Levou rukou hrající Montgomeryová v Nizozemsku vyřadila včetně kvalifikačních bojů už šest tenistek. V hlavní soutěži se před jednadvacetiletou Američankou musely postupně sklonit Australanka Darja Kasatkinová, Belgičanka Greet Minnenová, ve čtvrtfinále Ukrajinka Daria Snigurová a naposledy zkušená Ajla Tomljanovicová. V půltuctu zápasů, které v Nizozemsku odehrála, ztratila pouhé dva sety, a to navíc poměrem 6:7, 5:7.

Nejde o žádnou náhodu. Rodačka z Washingtonu byla před rokem členkou elitní stovky, poté její kariéru výrazně přibrzdily opakující se zdravotní problémy, které ji poslaly na konec páté stovky světového žebříčku. Přesto nikdy své sebevědomí neztratila. "Vím, že na to mám. Dostanu se zpátky," říkala neochvějně mladá tenistka.

Montgomeryová přitom byla odborníky pasována do role jednoho z největších talentů své generace. V roce 2021 ovládla tenistka, která dokáže vypálit na soupeřku servis dvousetkilometrovou rychlostí, juniorské US Open ve dvouhře i čtyřhře. O dva roky dříve se podílela na vítězství amerického týmu v juniorském Fed Cupu, kde ve finále přidala rozhodující bod ve čtyřhře proti českému týmu.

Svůj potenciál ukázala coby devatenáctiletá na turnaji v Madridu v roce 2024, kdy podlehla tehdejší světové dvojce Aryně Sabalenkové po velkém boji 4:6 ve třetím setu. Přesto kritikou na svou osobu nešetřila. "Když proti ní hrajete, někdy máte pocit, že jste v obraně ještě předtím, než výměna vůbec začne. Byla jsem opravdu naštvaná. Ale svým způsobem mi to otevřelo oči a ukázalo, kde je moje výkonnostní úroveň," hodnotila těsnou porážku Američanka.

Teď se Montgomeryová postaví v boji o svůj premiérový titul Krejčíkové. A jedno je jisté už teď. Českou legendu v boji o devátý turnajový vavřín kariéry nic lehkého nečeká….

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

4
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tommr
13.06.2026 20:38
Montgomery mi vzhledově i hrou připomíná Baptiste. Doufám že Bára proti ní nedopustí takovej propadák jakej předvedla na letošním FO právě proti Baptiste ...
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PTP
13.06.2026 20:41
Od tebe to zní slibně, dostáváš se do formy
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tenisman1233
13.06.2026 20:18
Raducanu se nějak zbláznila dnes v Londýně postoupila do letošního 2.finále.
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Diabolique
13.06.2026 21:14
Emmicka jedeee!!! Snad bude mit rozumnej los ve Wimbledonu. Vyradit Sabalenku ve tretim kole.
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