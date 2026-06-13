Skvělá Krejčíková si poradila i s Linetteovou, v Hertogenboschi si zahraje o titul

DNES, 13:18
Aktuality 57
WTA HERTOGENBOSCH - Barbora Krejčíková nezaváhala na travnatém podniku v Hertogenboschi ani ve svém čtvrtém zápase. V semifinálovém duelu přehrála polskou soupeřku Magdu Linetteovou po setech 6:3, 7:6. O svůj devátý triumf na okruhu WTA si zahraje s vítězkou duelu mezi Američankou Robin Montgomeryovou a Australankou Ajlou Tomljanovicovou.
Profily hráčů
Linette Magda
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková během turnaje v Hertogenboschi (@ ČTK / imago sportfotodienst / kolbert-press/Markus Verwimp)

Krejčíková – Linetteová 6:3, 7:6

Krejčíková vstoupila do zápasu v duchu svých předcházejících duelů. Agresivní hrou zatlačila na svém úvodním podání Linetteovou do defenzivy a esem uzavřela úvodní hru. Stejnou kartu vytáhla i polská tenistka. Výborný první servis podpořila i hrou na síti a velmi rychle bylo vyrovnáno – 1:1.

Utkání se hrálo v poměrně silném větru, což dělalo oběma hráčkám nemalé problémy. Ty měla ve třetí hře i česká tenistka, která na svém servisu prohrávala 15:40. Maximálně agresivní hrou i povedeným kraťasem ale srovnala. Vzápětí však dvojchybou poskytla soupeřce třetí brejkbol a ten už Linetteová díky nečistě trefenému úderu Krejčíkové využila a šla do vedení 2:1.

Polce ale následující game vůbec nevyšel. Několika lacinými chybami přišla o podání dokonce čistou hrou a znovu bylo srovnáno. Brněnská rodačka neztratila fiftýn ani v následujícím gamu a opět převzala iniciativu. Za stavu 3:3 a 40:40 nabídla Krejčíková své soupeřce další brejkbolovou možnost a jen se štěstím, kdy forhend rivalky skončil v těsném autu, ho odvrátila a podání si udržela.

Dvojnásobná grandslamová šampionka častovala rodačku z Poznaně častými čopovanými údery a na soupeřku to platilo. Hned v následující hře si vypracovala náskok na příjmu 40:0, třetí šanci proměnila a za stavu 5:3 měla možnost první sadu dopodávat. To se jí také vzápětí bez problémů povedlo a úvodní dějství tak získala za 41 minut 6:3.

Polská tenistka, která zatím na turnaji ztratila jediný set, měla hodně práce vyhrát svůj úvodní game druhého setu na podání, k brejkbolu ale Češku nepustila a šla do vedení. Do mnohem složitější situace se dostala Krejčíková za stavu 1:2 ze svého pohledu, kdy se nemohla se opřít o první servis a prohrávala 15:40. Čtyřmi body v řadě se ale ze zapeklitého stavu dostala a srovnala na 2:2.

Do té doby nejdelší game zápasu nabídla pátá hra, kdy si Krejčíková vypracovala jednu možnost na prolomení soupeřčina podání, Polka si ale pomohla výborným servisem a znovu vedla. Obrovskou šanci na první brejk ve druhém setu měla svěřenkyně Jiřího Nováka za stavu 3:3, kdy na returnu vedla 40:0. Ani jednu však nevyužila a na první prolomené podání se dále čekalo.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Krejčíková toho mohla litovat o to více, že to vzápětí byla ona, kdo svůj servis neudržel, a možnost zakončit sadu a srovnat stav měla Polka. Toho však nevyužila. Češka nejdříve znovu ztratila náskok 40:0, devátý brejkbol v setu ale už proměnila a snížila na 4:5.

V dalším průběhu už žádná z hráček nezaváhala, o osudu druhé sady tak musel rozhodnout tie-break. Do něj vstoupila mnohem lépe Linetteová, která vedla 3:0. Krejčíková se nenechala špatně rozehranou zkrácenou hrou odradit a pěti body v řádě průběh otočila. Češka už si zápas ujít nenechala, zkrácenou hru získala 7:4 a mohla slavit postup do svého čtrnáctého finále.¨

"Jsem šťastná, jak jsem to dnes zvládla. Podmínky byly velmi složité a o to je výhra cennější. Semifinále není nikdy jednoduché a dnes to nebylo jiné. Vrátila jsem se sem po deseti letech a užívám si to," říkala vítězka.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

57
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Dobry-den
13.06.2026 14:21
Gratulka.

Tak ještě Jirka a Laura. I když Jirkovi teda vůbec nevěřím...
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tenisman1233
13.06.2026 14:28
Ještě Darja
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tenisman1233
13.06.2026 14:29
On ten Ben nehraje ale kdovíjak.
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tommr
13.06.2026 13:33
První set zvládla Bára v pohodě ale ve druhém se hrozně trápila. Soupeřka dokonce za stavu 3:5 podávala na druhej set. Bára to ale ustála a v TB pak předvedla hezkou otočku z 0:3 na 7:4 ... smile
Hratelnou soupeřku bude mít Bára i ve finále. Víc bych si asi přál Tomljanovic u které je jistota že na ní Bára má. Montgomery je pro mě velká neznámá ...
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misa
13.06.2026 13:51
Tomljanovic hlavně nikdy nevyhrála WTA titul - je vidět, že finálové zápasy moc nezvládá (5 proher) a byla by pod velkým tlakem konečně to prolomit.
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com
13.06.2026 14:48
takze fandime Tomljanovic, at aspon ten jeden titul ma
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The_Punisher
13.06.2026 13:51
Já ti nevím, já raději tu Montgomery. Tomljanovic je trochu větší travařka-specialistka. V obou případech by ale měla Bára s přehledem vyhrát
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The_Punisher
13.06.2026 13:28
V každém případě Barči gratulace a hodně štěstí do finále Bylo by fajn, kdyby se Barča přidala k českým vítězkám této sezóny
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Tomas_Smid_fan
13.06.2026 13:24
Když jsem začal sledovat Bářin první set, říkal jsem si, sakra vždyť tohle je totál old school tenis (pominu-li obouručák), jaký se přesně hodí na trávu. Tedy ten wimbledonský titul k ní krásně pasuje.
Co ovšem Bára začala předvádět ve druhém setu, a to nebylo poprvé, byl docela děs - opakovaně nevyužité BB z 0:40, trápení při vlastním servisu za jakéhokoli vedení, špatná rozhodnutí. Naštěstí i Lino trochu pomohlo a Bára to nějak uhaluzila přes TB. Ale bylo to vo nerv. Bára do toho navíc chytla asi alergii nebo co. Snad jenom špatný holandský model a v Londýně už bude cajk.
Každopádně gratulace k vítězství!
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aape
13.06.2026 13:31
Pravda, ten druhý set nebyl moc pohledný, ale důležité je, že Bára to zvládla a je ve finále! Kdo by to čekal
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Ela-fon-isi
13.06.2026 13:40
Tak je vlastně dobře, že jsem musela jít vařit a viděla jen to lepší.
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Tomas_Smid_fan
13.06.2026 13:47
jj, odnesla sis dobrý dojem a užíváš si vítězství bez nervů.
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bardunek666
13.06.2026 13:15
Bára to nakonec ubojovala, ale druhý set byl velmi náročný. Celkově dlouhý zápas na dva sety. Doufám, že Bára má ještě dostatek sil a ve finále předvede skvělý výkon, hlavně se stabilnějším prvním podáním.
Je hezké vidět konečně v Nizozemsku Češku ve finále. Přijde mi, že tento turnaj moc naše hráčky v oblibě nemají.
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medvi
13.06.2026 13:24
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Tomas_Smid_fan
13.06.2026 13:25
Kdo by taky jezdil na turnaj s takovým jménem - Liběna open
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The_Punisher
13.06.2026 13:27
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Tomas_Smid_fan
13.06.2026 13:51
v ČR je 600 nostitelek tohoto jména s průměrným věkem 53let. Ten mi ještě přijde podezřele nízký.
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pantera1
13.06.2026 14:01
Znám Liběnu Rohovou módní návrhářku.
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tenisman1233
13.06.2026 14:01
Libema open
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tommr
13.06.2026 13:27
jj v poslední době tam Češky skoro nehrajou ...
Ve finále Hertogenbosche byly Češky jen jednou. V roce 2005 v něm Klára Koukalová porazila Lucku Šafářovou ...
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Kuba4Win
13.06.2026 13:13
Uff tak nakonec ještě otočka vyšla
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Kuba4Win
13.06.2026 13:05
Bojím se že to teď už nedopadne dobře. Linette se chytla a Bára se teď trápí.
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Tomas_Smid_fan
13.06.2026 13:26
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Kuba4Win
13.06.2026 12:45
A opět tři nevyužité betjkboly na odvrácení konce setu
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tommr
13.06.2026 12:49
Bára se ve druhým setu neskutečně trápí ...
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bardunek666
13.06.2026 13:06
Hlavně první servis moc nechodí
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Kuba4Win
13.06.2026 12:44
A je to tu brejk pro linette
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tommr
13.06.2026 12:37
A ted Bára dokonce nevyužila trojitej brejkbol na 4:3. To je obrovská chyba která se jí může krutě vymstít ...
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tommr
13.06.2026 12:24
Škoda toho nevyužitýho brejkbolu na 3:2. Linette začíná Báře nebezpečně zatápět ...
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Kuba4Win
13.06.2026 12:37
Jj bude to ještě boj
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frenkie57
13.06.2026 12:37
A což teprve ty 3BB na 4:3.
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pantera1
13.06.2026 13:10
Jak to tam vypadá s tou koc Bárou. Jsem v práci, druhej set je asi drámo, co?
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Kuba4Win
13.06.2026 13:14
Bára se začala trochu trápit a dávala Linette dost šancí, naštěstí to dobře dopadlo.
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pantera1
13.06.2026 13:18
Děkujismile, takže gratulka Baru , je to prostě suprová koc. Mohla by to vyhrát na rozjezd před Wimbledonem.
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annah
13.06.2026 13:16
Jo, drámo to místy bylo. Ale Báře se vždycky podařilo hrozbu odvrátit a pak se naopak chopila iniciativy a v TB dopodávala.
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pantera1
13.06.2026 13:19
děkuji za info
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Vlk-v-trave
13.06.2026 12:15
Nic... nechavam Barusku... dulezitejsi povinnosti...;-)
Tommr nastup a pekne to dotahni, kdyz tak dotommruj.. at si pak prectu pekny vysledek:-)) dik!
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Vlk-v-trave
13.06.2026 12:13
Od te doby, co Magde pomaha Radwanska, se opravdu zlepsila i na returnu... ted tam slusne Bare zatopila a vypracovala si brejky... nastesti pak ji ta sance semlela... trochu netrpeliva a Baruska vsechny BP skvele odvratila, hlavne posledni fiftyny.
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jir6
13.06.2026 12:12
Báro, zadupej tu hnusnou odpůrkyni Ostravy do země!
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:53
Perfekcionistka Baruska behem zacatku vyladila kontabilitu povrchu a uderu... behem ladeni mela Magda sve sance na dalsi brejk, ktere promarnila a prisne se potrestala... vychovnym uderem raketou...:-)

Baruska bere set, skvele zacina vyuzivat povrch... a pokud se neco nestane, tak bychom ji mohli videt ve finale...

Silnejsi dnesni vitr dela vice starosti Magdicce, a to je dobre :-)
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tommr
13.06.2026 11:51
Bára dopodávala první set čistou hrou což se u našich hráček vídá jen málokdy ...
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:53
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:53
Ty mas tommrovat...
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:48
Behem travarske sezony rozhodne neuvidime jak hracky hazi raketama o kurt... tresty jsou prisne a take hrozi diskvalifikace...
Jak vtipne rekl komentator zapasu... nejen Magda bude mit asi nejake ty monokly na sobe... triskat hracky mohou tak max. po sobe...;-) Nevyuzite brejky a sup uz raketa narazila na ztepile telo Linettky...

Trava je nejen nejatraktivnejsim povrchem, ale velmi vychovnym :-))

Magdu ty sance sebraly a Baruska brejkuje...
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:49
*promarnene sance
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tommr
13.06.2026 11:53
předpokládám že ty tresty jsou proto aby se zamezilo poškozování povrchu?
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Vlk-v-trave
13.06.2026 12:02
samozrejme... uz tak prehazovaci, behalove a prehazovacky, behalky povrch mrvi tim bagrovanim na BL... :-)

Trava se ma ctit, a ne orat... Ovsem musim tady prasknout francouze, to jsou pekni jesitni a arogantni hajzlikove (ne vsichni jasne...ale), jak hraji ty jejich nektere hvezdy ty exhibice na Wimbledonu, ne jednou jsem videl tu jejich zlomyslnost v akci, tak jakoby ze srandy raketou vytahuji tzv, drn... mysli si ze jsou jako vtipni, ale fakt ten povrch narusi... a je to jako vporadku... absurdni...
inu relace FRA x ENG jsou stale velmi tezke... asi jak tenisovy mic poradne nasakly vodou...
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Diabolique
13.06.2026 11:47
Bara EASY
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:44
Skvele udery Bary a nizky odraz dela sve...
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zfloyd
13.06.2026 11:28
Magda se toho nebojí , pěkný rajcovní obleček si vzala
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:32
A dokonce i rajcovne obe hraji... i ten centr vypada mnohem lepe nez kurt no. 1 katastrofalne vybagrovany na BL... tady se nam holky potkavaji na saku :-)
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:19
Magde se tu dari na servisu... dost variuje, dokonce nasazela v minulym 9 es... a sympaticka turkyne si na cast servisu jen sahla, tezko ji bylo na returnu ten serv odhadnout...

Nejvetsi specifika tohoto turnaje je prave povrch... trava behem dopoledne nema nejaky spec odraz, rychla... lifty ktere Bara hraje nejsou nejlepsi... cestou... perfekcionistka Baruska bude muset hodne zpestrit uderovou paletu, aby postoupila...
Na priklad takova Robinka tu ne jednou dokazal spinem s horni rotaci a tesne nad sakem dat tzv smrtici uder... ne az v rychlosti...ale micek po dopadu nemel odraz a jen se odkutalel...take v rannich hodninach...

Jinak receno - jeden z prikladu velkeho omylu arogantnich fans B3, ze drive to bylo jako easy, ze jeden povrch... jeeenze neni trava jako trava :-)

Uvidime jak si Baruska poradi s ranni travickou, ale zatim je videt, ze to uz nebude takova pohodinda...jak drive.... toz uvidime :-) Magdicka je tu v laufu. Holandsko ji sedlo...

# We wil make tennis grass again...!
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:28
Uz to prislo, fenomenalni slajs letici nizko nad sakem - micek skoro bez odrazu a Madzia nevedela co se deje :-))
Bara zacla nejak ospale, asi se koukala v noci na Amiky... kteri predvedli slusnou dynamiku hry... a asi vyhledavala na tribunach Brata Pitta :-) ktery se nam presunul z Parizskych kurtu na ty fotbalove...;-))
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:35
Ovsem vitr.... se dost zvedl... fici nad kurtama... a zacne asi boj spis vetrem :-) Baruska by si s timhle ale mela poradit lepe... sirsi arsenal... do vetru, slunce i deste :-)
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:37
pecka, by me zajimalo jak tuhle zatacku Baruska zvladla... flatem... a odraz nisky jak tlak pred destem...;-)
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tenisman1233
13.06.2026 11:39
Magda zatím dost nečistých úderů,Bára zatím hraje to co umí.
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Vlk-v-trave
13.06.2026 11:45
Skvele udery Bary a nizky odraz dela sve...
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