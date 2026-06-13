Skvělá Krejčíková si poradila i s Linetteovou, v Hertogenboschi si zahraje o titul
Krejčíková – Linetteová 6:3, 7:6
Krejčíková vstoupila do zápasu v duchu svých předcházejících duelů. Agresivní hrou zatlačila na svém úvodním podání Linetteovou do defenzivy a esem uzavřela úvodní hru. Stejnou kartu vytáhla i polská tenistka. Výborný první servis podpořila i hrou na síti a velmi rychle bylo vyrovnáno – 1:1.
Utkání se hrálo v poměrně silném větru, což dělalo oběma hráčkám nemalé problémy. Ty měla ve třetí hře i česká tenistka, která na svém servisu prohrávala 15:40. Maximálně agresivní hrou i povedeným kraťasem ale srovnala. Vzápětí však dvojchybou poskytla soupeřce třetí brejkbol a ten už Linetteová díky nečistě trefenému úderu Krejčíkové využila a šla do vedení 2:1.
Polce ale následující game vůbec nevyšel. Několika lacinými chybami přišla o podání dokonce čistou hrou a znovu bylo srovnáno. Brněnská rodačka neztratila fiftýn ani v následujícím gamu a opět převzala iniciativu. Za stavu 3:3 a 40:40 nabídla Krejčíková své soupeřce další brejkbolovou možnost a jen se štěstím, kdy forhend rivalky skončil v těsném autu, ho odvrátila a podání si udržela.
Dvojnásobná grandslamová šampionka častovala rodačku z Poznaně častými čopovanými údery a na soupeřku to platilo. Hned v následující hře si vypracovala náskok na příjmu 40:0, třetí šanci proměnila a za stavu 5:3 měla možnost první sadu dopodávat. To se jí také vzápětí bez problémů povedlo a úvodní dějství tak získala za 41 minut 6:3.
Polská tenistka, která zatím na turnaji ztratila jediný set, měla hodně práce vyhrát svůj úvodní game druhého setu na podání, k brejkbolu ale Češku nepustila a šla do vedení. Do mnohem složitější situace se dostala Krejčíková za stavu 1:2 ze svého pohledu, kdy se nemohla se opřít o první servis a prohrávala 15:40. Čtyřmi body v řadě se ale ze zapeklitého stavu dostala a srovnala na 2:2.
Do té doby nejdelší game zápasu nabídla pátá hra, kdy si Krejčíková vypracovala jednu možnost na prolomení soupeřčina podání, Polka si ale pomohla výborným servisem a znovu vedla. Obrovskou šanci na první brejk ve druhém setu měla svěřenkyně Jiřího Nováka za stavu 3:3, kdy na returnu vedla 40:0. Ani jednu však nevyužila a na první prolomené podání se dále čekalo.
Krejčíková toho mohla litovat o to více, že to vzápětí byla ona, kdo svůj servis neudržel, a možnost zakončit sadu a srovnat stav měla Polka. Toho však nevyužila. Češka nejdříve znovu ztratila náskok 40:0, devátý brejkbol v setu ale už proměnila a snížila na 4:5.
V dalším průběhu už žádná z hráček nezaváhala, o osudu druhé sady tak musel rozhodnout tie-break. Do něj vstoupila mnohem lépe Linetteová, která vedla 3:0. Krejčíková se nenechala špatně rozehranou zkrácenou hrou odradit a pěti body v řádě průběh otočila. Češka už si zápas ujít nenechala, zkrácenou hru získala 7:4 a mohla slavit postup do svého čtrnáctého finále.¨
"Jsem šťastná, jak jsem to dnes zvládla. Podmínky byly velmi složité a o to je výhra cennější. Semifinále není nikdy jednoduché a dnes to nebylo jiné. Vrátila jsem se sem po deseti letech a užívám si to," říkala vítězka.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Tak ještě Jirka a Laura. I když Jirkovi teda vůbec nevěřím...
Hratelnou soupeřku bude mít Bára i ve finále. Víc bych si asi přál Tomljanovic u které je jistota že na ní Bára má. Montgomery je pro mě velká neznámá ...
Co ovšem Bára začala předvádět ve druhém setu, a to nebylo poprvé, byl docela děs - opakovaně nevyužité BB z 0:40, trápení při vlastním servisu za jakéhokoli vedení, špatná rozhodnutí. Naštěstí i Lino trochu pomohlo a Bára to nějak uhaluzila přes TB. Ale bylo to vo nerv. Bára do toho navíc chytla asi alergii nebo co. Snad jenom špatný holandský model a v Londýně už bude cajk.
Každopádně gratulace k vítězství!
Je hezké vidět konečně v Nizozemsku Češku ve finále. Přijde mi, že tento turnaj moc naše hráčky v oblibě nemají.
Ve finále Hertogenbosche byly Češky jen jednou. V roce 2005 v něm Klára Koukalová porazila Lucku Šafářovou ...
Tommr nastup a pekne to dotahni, kdyz tak dotommruj.. at si pak prectu pekny vysledek:-)) dik!
Baruska bere set, skvele zacina vyuzivat povrch... a pokud se neco nestane, tak bychom ji mohli videt ve finale...
Silnejsi dnesni vitr dela vice starosti Magdicce, a to je dobre :-)
Jak vtipne rekl komentator zapasu... nejen Magda bude mit asi nejake ty monokly na sobe... triskat hracky mohou tak max. po sobe...;-) Nevyuzite brejky a sup uz raketa narazila na ztepile telo Linettky...
Trava je nejen nejatraktivnejsim povrchem, ale velmi vychovnym :-))
Magdu ty sance sebraly a Baruska brejkuje...
Trava se ma ctit, a ne orat... Ovsem musim tady prasknout francouze, to jsou pekni jesitni a arogantni hajzlikove (ne vsichni jasne...ale), jak hraji ty jejich nektere hvezdy ty exhibice na Wimbledonu, ne jednou jsem videl tu jejich zlomyslnost v akci, tak jakoby ze srandy raketou vytahuji tzv, drn... mysli si ze jsou jako vtipni, ale fakt ten povrch narusi... a je to jako vporadku... absurdni...
inu relace FRA x ENG jsou stale velmi tezke... asi jak tenisovy mic poradne nasakly vodou...
Nejvetsi specifika tohoto turnaje je prave povrch... trava behem dopoledne nema nejaky spec odraz, rychla... lifty ktere Bara hraje nejsou nejlepsi... cestou... perfekcionistka Baruska bude muset hodne zpestrit uderovou paletu, aby postoupila...
Na priklad takova Robinka tu ne jednou dokazal spinem s horni rotaci a tesne nad sakem dat tzv smrtici uder... ne az v rychlosti...ale micek po dopadu nemel odraz a jen se odkutalel...take v rannich hodninach...
Jinak receno - jeden z prikladu velkeho omylu arogantnich fans B3, ze drive to bylo jako easy, ze jeden povrch... jeeenze neni trava jako trava :-)
Uvidime jak si Baruska poradi s ranni travickou, ale zatim je videt, ze to uz nebude takova pohodinda...jak drive.... toz uvidime :-) Magdicka je tu v laufu. Holandsko ji sedlo...
# We wil make tennis grass again...!
Bara zacla nejak ospale, asi se koukala v noci na Amiky... kteri predvedli slusnou dynamiku hry... a asi vyhledavala na tribunach Brata Pitta :-) ktery se nam presunul z Parizskych kurtu na ty fotbalove...;-))