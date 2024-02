Drtivý nástup dvojnásobné obhájkyně titulu, Šwiateková v Dauhá ztratila jen dva gamy

WTA DAUHÁ - Iga Šwiateková (22) se po nečekaném krachu na Australian Open vrátila na kurty drtivou výhrou. Vítězka posledních dvou ročníků podniku WTA 1000 v katarském Dauhá nedala šanci rozehrané Rumunce Soraně Cirsteaové (33), kterou deklasovala dvakrát 6:1 a jako první postoupila do osmifinále. Druhou výhru po mateřské pauze zaznamenala Japonka Naomi Ósakaová (26), které se povedla odveta proti nasazené Francouzce Caroline Garciaové (30).

Šwiateková – Cirsteaová 6:1, 6:1

Iga Šwiateková loni na podniku WTA 500 v Dauhá podruhé v kariéře obhájila triumf z předchozí sezony. Cestou za titulem čelila jen třem soupeřkám, ztratila s nimi dohromady jen pět gamů a každé z nich nadělila kanára.

Před rokem se v Kataru představila poprvé od porážky v osmifinále Australian Open a také letos v Dauhá, kde se tentokrát koná podnik vyšší kategorie WTA 1000, odehrála první utkání od nezdaru v Melbourne. Na australském grandslamu vypadla dokonce již ve třetím kole s Lindou Noskovou.

A opět se více po než třítýdenní pauze vrátila na kurty jednoznačnou výhrou. Rumunku Soranu Cirsteaovou přehrála za hodinu hry dvakrát 6:1, vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3:0 a svou neporazitelnost v Dauhá protáhla na devět utkání a patnáct setů.

Flying into the next round ✈️@iga_swiatek defeats Cirstea in straight sets and the defending champion kicks off her campaign in Doha! #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/iBO1fLNKSz — wta (@WTA) February 12, 2024

"!Se svým výkonem jsem moc spokojená, byl to opravdu solidní zápas. Dokázala jsem se soustředit od začátku do konce. Po každém gamu jsem se cítila sebevědoměji a na konci jsem se dokonce mohla i trochu uvolnit," komentovala Šwiateková.

Dvaadvacetiletá Polka je jednou z pěti dvojnásobných šampionek a jako první může turnaj vyhrát potřetí v kariéře. Pokud by to letos dokázala, ovládla by jeden turnaj tři rok po sobě jako první od roku 2015, kdy Serena Williamsová potřetí v řadě ovládla Miami.

The two-time champ is back in style!@iga_swiatek kicks off her Doha week with a 6-1 6-1 win over Sorana Cirstea. pic.twitter.com/ZOdbwotZBl — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) February 12, 2024

V osmifinále Šwiateková čeká na vítězku ruského souboje mezi Erikou Andrejevovou a Jekatěrinou Alexandrovovou.

Ósakaová – Garciaová 7:5, 6:4

Naomi Ósakaová si v pátém zápase po mateřské pauze připsala druhé vítězství. Šestadvacetiletá Japonka ho zaznamenala v Dauhá proti 21. hráčce světa Caroline Garciaové z Francie, kterou porazila 7:5, 6:4 a oplatila jí vyřazení z letošního Australian Open

Ve druhém kole si Ósakaová zahraje po 10 letech s Petrou Martičovou. Jediný vzájemný souboj s o sedm let starší Chrovatkou v kvalifiakci turnaje v San Jose vyhrála po obratu 2:1 na sety.

Frechová – Azarenková 3:6, 6:3, 3:6

Viktoria Azarenková vstoupila do turnaje WTA 1000 v Dauhá třísetovým vítězstvím. Běloruská šampionka z let 2012 a 2013 v prvním vzájemném duelu s Polkou Magdalenou Frechovou zvítězila 6:3, 3:6, 6:3.

Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka Azarenková si o postup mezi šestnáctku nejlepších zahraje s Xinyu Wang. Čínská tenistka se v prvním kole postarala o vyřazení desáté nasazené Brazilky Beatriz Haddadové Maiaové. Čerstvou semifinalistku z Abú Zabí smetla 6:1, 6:3 a na čtvrtý pokus získala její skalp.

