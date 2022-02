Duo Fedal opět na scéně? Federer s Nadalem přislíbili start na Laver Cupu a plánují společnou čtyřhru

"Navrhnul jsem Rogerovi, že bychom si spolu měli zahrát v Londýně čtyřhru. Zdá se, že ho to zaujalo, tak už zbývá jen přesvědčit našeho kapitána Björna Borga," uvedl v tiskovém prohlášení pořadatelů Španěl Nadal, jenž se stal v neděli na Australian Open díky zisku 21. grandslamového titulu historickým rekordmanem. "Roger je velkou součástí mé kariéry, velký soupeř, ale také skutečný přítel," dodal.

Federer nehrál od loňského Wimbledonu a po třetí operaci kolena doufá v comeback. Ve středu na sponzorské akci uvedl, že o jeho případném návratu bude jasněji v dubnu či květnu.

"Těším se na to, že se letos vrátím na kurty, a Laver Cup je velkou částí mých plánů," uvedl čtyřicetiletý Švýcar, jeden z iniciátorů vzniku soutěže, jež je tenisovou verzí golfového Ryder Cupu.

"Rafa je neuvěřitelný člověk a inspirace pro mě a spoustu ostatních na celém světě," řekl Federer, který má stejně jako Novak Djokovič na kontě 20 grandslamových titulů.

"Po loňském Laver Cupu v Bostonu mi Rafa psal a navrhoval, abychom si spolu v Londýně zase zahráli čtyřhru. Jsem rozhodně pro comeback páru 'Fedal'!" řekl Švýcar.

Laver Cup má za sebou zatím čtyři ročníky a dosud vždy vyhráli Evropané nad výběrem světa.

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6