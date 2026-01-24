Dva tenisté byli zatčeni za rasismus. Hrozí jim vězení a fanoušci žádají doživotní zákaz
Venezuelský hráč Luis David Martínez a kolumbijský tenista Cristian Rodríguez byli zadrženi kvůli rasismu během svého deblového zápasu na turnaji ATP Challenger 75 v brazilském Itajaí.
Nejvýše nasazená dvojice je obviněna z rasistických urážek a gest na adresu fanouška a funkcionáře klubu, kterého měl jeden z aktérů nazvat opicí.
K incidentu došlo po porážce ve čtvrtfinálovém zápase s domácími Eduardem Ribeirem a Igorem Marcondesem. Podle zpráv brazilských médií hráči údajně používali diskriminační jazyk a gesta a později byli zatčeni policií ve svém hotelu.
"To, co se stalo během dnešního deblového zápasu na turnaji Itajaí Open, vedlo k okamžité reakci vojenské policie, která byla přítomna a přijala příslušná opatření v souladu s brazilskými zákony. Itajaí Open důrazně odsuzuje rasismus nebo jakoukoli formu diskriminace," uvedli organizátoři turnaje pro brazilský portál UOL.
ATP zatím nevydala žádné veřejné prohlášení k incidentu, který podle brazilského zákona 7 716 skončil zatčením obou hráčů. Hrozí jim trest odnětí svobody až na pět let. Tenisové příznivce hlavně zajímá přístup ATP a mnozí z nich žádají pro oba doživotní zákaz činnosti.
