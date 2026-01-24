Dva tenisté byli zatčeni za rasismus. Hrozí jim vězení a fanoušci žádají doživotní zákaz

Hodně nepříjemná událost se stala na jednom z probíhajících challengerů. V brazilské obci Itajaí byli dokonce kvůli rasistickým urážkám a gestům zatčeni dva tenisté. Jedná se o Luise Davida Martíneze (36) a Cristiana Rodrígueze (35). Incident vyvolal bouři na sociálních sítích a tenisoví fanoušci žádají pro oba doživotní zákaz.
Venezuelský hráč Luis David Martínez (© Javier Vicencio / Eyepix Group / Zuma Press / Profimedia)

Venezuelský hráč Luis David Martínez a kolumbijský tenista Cristian Rodríguez byli zadrženi kvůli rasismu během svého deblového zápasu na turnaji ATP Challenger 75 v brazilském Itajaí.

Nejvýše nasazená dvojice je obviněna z rasistických urážek a gest na adresu fanouška a funkcionáře klubu, kterého měl jeden z aktérů nazvat opicí.

K incidentu došlo po porážce ve čtvrtfinálovém zápase s domácími Eduardem Ribeirem a Igorem Marcondesem. Podle zpráv brazilských médií hráči údajně používali diskriminační jazyk a gesta a později byli zatčeni policií ve svém hotelu.

"To, co se stalo během dnešního deblového zápasu na turnaji Itajaí Open, vedlo k okamžité reakci vojenské policie, která byla přítomna a přijala příslušná opatření v souladu s brazilskými zákony. Itajaí Open důrazně odsuzuje rasismus nebo jakoukoli formu diskriminace," uvedli organizátoři turnaje pro brazilský portál UOL.

ATP zatím nevydala žádné veřejné prohlášení k incidentu, který podle brazilského zákona 7 716 skončil zatčením obou hráčů. Hrozí jim trest odnětí svobody až na pět let. Tenisové příznivce hlavně zajímá přístup ATP a mnozí z nich žádají pro oba doživotní zákaz činnosti.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
89mao
24.01.2026 17:22
Brazilci jim dají 5 let natvrdo.
vojta912
24.01.2026 17:10
Je to pruser. Černochovi nemůžeš ani zanadávat hezky ve stylu rychlých šípů: Ty plantážníku
Kapitan_Teplak
24.01.2026 16:12
Já nežádám žádný zákaz.
RFanousek
24.01.2026 16:04
Okay, tak jsou blbci, ale takových je. Být zatčen za to, že někoho nazvu opicí?
Mony
24.01.2026 16:13
Kúdela dostal 10 zápasů stop a přišel i o MS..a to mu nebylo nic prokázáno
RFanousek
24.01.2026 16:51
To jsem tehdy vůbec nechápal. :D
Kapitan_Teplak
24.01.2026 16:14
Slušnej bizár. Ale překvapilo mě, že je Brazílie tak ,,progresivní''.
