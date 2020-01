Dvacetiletá Rybakinová v Hobartu zdolala Shuai Zhang a má druhý titul

Jelena Rybakinová předloni touto dobou v žebříčku WTA figurovala až v páté stovce. Loni v červenci na antuce v Bukurešti získala svůj premiérový titul na okruhu WTA, díky němuž se poprvé dostala do elitní stovky, a na podzim si zahrála finále v Nanchangu. A také letos naplňuje svůj potenciál, jelikož prožívá naprosto snový vstup do letošního tenisového roku.

V úvodních dvou týdnech si totiž zahrála dvakrát finále. Zatímco v Shenzhenu padla s Jekatěrinou Alexandrovovou, na poslední generálce v australském Hobartu dnes ve finále i díky deseti esům přemohla 7-6(7) 6-3 Shuai Zhang.

Cesta za druhým kariérním triumfem rozhodně nebyla jednoduchá. Rybakinová po dvousetových výhrách nad Tamarou Zidanšekovou a Alizé Cornetovou absolvovala velmi náročná třísetová utkání s Lizette Cabreraovou a vítězkou ročníku 2015 Heather Watsonovou.

Rovněž dnešní finále bylo pro ruskou rodačku hodně těžké, přestože jen jednou ztratila servis a využila všechny tři brejkboly. V úvodní sadě neuhájila náskok 4-1 a v tie-breaku musela likvidovat setbol. Přece jen ale za hodinu hry úvodní dějství získala na svou stranu. Druhý set už byl pro Rybakinovou podstatně jednodušší, nečelila v něm jedinému brejkbolu a zkušenější Číňance dvakrát sebrala podání.





