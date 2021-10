Džabúrová a Badosaová v Indian Wells postoupily do největšího semifinále

WTA INDIAN WELLS - Ons Džabúrová a Paula Badosaová v Indian Wells postoupily poprvé do semifinále turnaje WTA 1000 a přiblížily se účasti na Turnaji mistryň. Blízko jistotě startu v mexické Guadalajaře má především Tunisanka, jež ve čtvrtfinále porazila 7-5 6-3 Estonku Anett Kontaveitovou a má jistotu posunu do Top 10. Španělka Badosaová si místo v boji o finále zajistila výhrou 6-4 7-5 nad Němkou Angelique Kerberovou.

Ons Džabúrová pokračuje v životní sezoně. Z 19 letošních akcí pouze na olympiádě nevyhrála alespoň jeden zápas, ve Wimbledonu si podruhé v kariéře zahrála čtvrtfinále grandslamu, v červnu na trávě v Birminghamu se stala první tuniskou vítězkou turnaje WTA, v pondělí bude první arabskou tenistkou v Top 10 světového žebříčku a nyní na podniku WTA 1000 v Indian Wells postoupila do svého největšího semifinále.



27letá Tunisanka ve čtvrtfinále porazila 7-5 6-3 ve formě hrající Estonku Anett Kontaveitovou, s níž si poradila potřetí v řadě, a připravila jí teprve druhou porážku z posledních osmnácti duelů. V prvním setu sice ztratila vedení 4-1 s dvěma brejky v zádech, od stavu 5-5 už ale o servis nepřišla a po necelé hodině a půl mohla slavit postupu.



"Je to splněný sen, snila jsem o tom od svých šestnácti," radovala se Džabúrová po 48. výhře v sezoně, což je nejvíc na okruhu. "Top 10 je jen začátek. Vím, že si zasloužím v ní být, protože už dlouho hraju dobře. Chci dokázat, že tam patřím," dodala Tunisanka a postěžovala si, že ji kvůli jejímu původu odmítlo několik sponzorů.







O celkově páté a už čtvrté letošní finále si Džabúrová zahraje s Paulou Badosaovou (h2h 1-1), kterou v březnu udolala v třísetové bitvě v Miami. 23letá Španělka si v Indian Wells po vyřazení poslední české zástupkyně Barbory Krejčíkové poradila i s Němkou Angelique Kerberovou, kterou porazila 6-4 7-5.



Obě semifinalistky jsou stále ve hře o Turnaj mistryň. Džabúrová dokonce poslední osmou postupovou příčku, Badosaová je v hodnocení letošní sezony desátá a při očekávané neúčastí světové jedničky Ashleigh Bartyové má aktuálně status první náhradnice.







Džabúrová je v semifinále nejvýše postavenou hráčkou pořadí WTA. Pokud v kalifornské poušti získá titul, posune se až na šesté místo.



Badosaovou v Kalifornii čeká boj o teprve druhé finále, to první letos v létě na menším antukovém podniku v Bělehradu přetavila v triumf.



Druhou semifinálovou dvojici vytvořily už ve středu vítězka z let 2012 a 2016 Běloruska Viktoria Azarenková a Lotyška Jelena Ostapenková.