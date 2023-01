Džabúrová netají velké plány, chce být jedničkou. V cestě jí stojí české soupeřky

Účast ve čtvrtfinále na Australian Open 2020 jí otevřela brány mezi grandslamové hvězdy. Letos se chce Ons Džabúrová dostat ještě výš. Průkopnice tuniského tenisu by ráda zakotvila na prvním místě v žebříčku WTA. Už před turnajem v Melbourne jí ale vystavila stopku Linda Nosková. A teď ji na modrém povrchu čeká Markéta Vondroušová.

Džabúrová narazila na 18letou Noskovou v semifinále turnaje v Adelaide pár dní před začátkem prvního grandslamu sezony. Tunisanka nastoupila do zápasu z pozice jasné favoritky. Ve světovém žebříčku aktuálně okupuje druhou pozici, zatímco mladé Češce tehdy patřila 102. příčka. Jenže Nosková se zkušené hvězdy nezalekla a po setech 6-4 6-7 a 7-6 postoupila do finále, v němž padla s Arynou Sabalenkovou 3-6 a 6-7.

Při vzpomínce na čtvrtfinálovou účast před třemi lety se tuniská tenistka usmála. Tehdejší výsledek byl senzací. Dnes jsou ale cíle úplně jiné. "Chci být světovou jedničkou, a to nejen číslem, ale i úrovní tenisu a disciplínou všeho kolem. Určitě chci vyhrát víc titulů a získat ten grandslamový," řekla novinářům před začátkem Australian Open. Tunisance se poslední dobou na velkých turnajích daří. Loni se probojovala do finále hned dvou grandslamů, Wimbledonu a US Open.

https://t.co/Q540ase1e0 pic.twitter.com/S8tH5hSWCb — TenisPortal.cz (@TenisPortalCZ) January 7, 2023

Džabúrová si jde pevně za svým. Vliv na ni má i Karim Kamoun, manžel a trenér v jedné osobě. Prozradila, že má v telefonu fotky různých trofejí, které by jednou ráda získala. "Mým cílem je neprohrát už žádné finále. Budu na sebe vyvíjet větší tlak, protože cítím, že někdy to prostě potřebujete, abyste se stali jednou z nejlepších hráček," uvedla vůbec první arabská tenistka v elitní desítce žebříčku WTA.

Na horké australské půdě se Džabúrová utká už podruhé s českou hráčkou, na programu má duel s Markétou Vondroušovou. Česká tenisová devítka se už v minulosti s Tunisankou na kurtech potkala, naposledy loni na turnaji ve Stuttgartu. Zápas dopadl lépe pro Arabku, zvítězila poměrem 2-1. Recept na soupeřku však zná i Vondroušová, i když už je trochu zaprášený. Naposled ji totiž porazila na turnaji v Praze v roce 2015, kde dominovala a Džabúrová nakonec vzdala.

Vondroušová by ale pro Džabúrovou nemusela být poslední českou soupeřkou na turnaji v Melbourne. Pokud ji porazí, mohla by v dalším kole narazit na Lindu Fruhvirtovou, další z českých mladic. Teprve sedmnáctiletá hráčka sbírá na velkých světových akcích první zkušenosti, na Australian Open si zatím vede víc než dobře. V úterý porazila domácí Jaimee Fourlisovou 6-0 a 6-4. A to i navzdory vysokým teplotám, na kurtu bylo až 36 stupňů Celsia.