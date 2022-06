Džabúrová po zklamání na Roland Garros triumfovala na trávě v Berlíně

Ons Džabúrová měla letos na jaře skvělou formu, když na antuce vyhrála velký turnaj WTA 1000 v Madridu a v Charlestonu a Římě si zahrála finále. Z 20 zápasů 17 vyhrála a jen jednou - proti světové jedničce Ize Šwiatekové - neuhrála alespoň set.



V roli jedné z favoritek tak dorazil na Roland Garros, ale už v prvním kole nezvládla bitvu s Polkou Magdou Linetteovou a poté pár týdnů odpočívala.



Na kurty se vrátila tento týden a na trávě, na které v minulosti vyhrála tři turnaje ITF, loni v Birminghamu získala premiérový titul na okruhu WTA a dostala se do čtvrtfinále Wimbledonu, se vrátila na vítěznou vlnu.



Na podniku WTA 500 v Berlíně nenašla přemožitelku. Začala výhrou nad Karolínou Muchovou, v semifinále vyřadila semifinalistku French Open Cori Gauffovou a v dnešním finále si poradila s olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou.



Vítězka loňské olympiády jí cestu k vítězství usnadnila. 27letá Tunisanka vedla nad o dva roky mladší Švýcarkou 6-3 a 2-1 ve chvíli, kdy soupeřka kvůli zranění levého kotníku vzdala. Džabúrová pak soupeřce pomáhala s ledováním.



Zatímco prvních pět finálových zápasů Džabúrová prohrála, další tři už přetavila v tituly. Po loňském Birminghamu a letošním Madridu se raduje v Berlíně.



Bencicová hrála finále v Berlíně druhý rok po sobě, na titul opět nedosáhla. Loni podlehla Ljudmile Samsonovové.



Džabúrová absolvuje generálku na Wimbledonu příští týden v Eastbourne. Start Bencicové v německém Bad Homburgu je vzhledem ke zranění velmi nejistý.