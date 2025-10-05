Elitní stovka na dohled. Bejlek ovládla po tříhodinovém boji challenger v Itálii

DNES, 14:37
WTA RENDE - Sára Bejlek (19) ovládla challenger v italském Rende, když ve finále přehrála srbskou soupeřku Lolu Radivojevičovou (20) po třísetovém zápase a více než tříhodinové bitvě 6:2, 6:7 a 6:3. Česká tenistka se v novém vydání žebříčku posune na zhruba 108. příčku.
Bejlek Sara
Radivojevic Lola
Sára Bejlek ovládla challenger v Itálii (@ IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Radivojevičová – Bejlek 2:6, 7:6, 3:6

Jak Bejlek, tak její soupeřka Radivojevičová cestou do finále ztratily jediný set a podle toho vypadala i bitva o titul. Jediný vzájemný zápas vyhrála před dvěma lety česká tenistka a i do druhého střetu vstoupila lépe.

Hned v prvním gamu rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou prorazila své soupeřce její úvodní servis, když využila pátý brejkbol. Ten vzápětí potvrdila a když ve třetí hře znovu uspěla na returnu, vedla nad Srbkou už 3:0.

V dalších čtyřech gamech kralovaly výhradně hráčky na returnu. Za stavu 5:2 to však byla Bejlek, která prolomila neúspěšnou šňůru podávajících hráček a set získala za 48 minut 6:2.

Do druhého setu vstoupila jednoznačně lépe Radivojevičová. Rodačka z Bělehradu si vzala hned úvodní dva gamy při podání Češky, sama při svých servisech odvrátila oba brejkboly a vedla už 4:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Že ani u jedné z hráček není servis žádnou velkou výhodou, potvrdily i následující gamy. Tentokrát to byla Srbka, kdo o výhodu podání přišel dvakrát za sebou, a bylo vyrovnáno 4:4. Ve zbytku setu už obě tenistky nezaváhaly, o výsledku sady tak musel rozhodnout tie-break.

V něm měla jednoznačně navrch Radivojevičová. Rychle se ujala vedení 3:0, až poté povolila své soupeřce první a zároveň poslední bod. Zkrácenou hru získala jasně 7:1, celý maratonský set za hodinu a 19 minut 7:6 a poslala zápas do rozhodujícího dějství.

Do něj vstoupila lépe Srbka. I díky maratonskému druhému gamu, kdy odvrátila pět brejkbolů, se ujala vedení 2:0. To ale bylo z její strany vše. Bejlek výrazně zpřesnila hru, byla agresivnější a především přesnější od základní čáry a výsledek se brzy dostavil.

Pěti gamy v řadě naprosto otočila průběh třetího setu a ujala se vedení 5:2. Až poté se Radivojevičová dočkala třetí gamu, na výsledku utkání už ale nic změnit nemohla. Bejlek sadu získala 6:3 a celý zápas pak po více než třech hodinách 6:2, 6:7, 6:3.

V novém vydání žebříčku se Bejlek posune na zhruba 108. pozici, dosavadním jejím životním maximem byla 109. příčka.

Výsledky challengeru v Rende

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
Dobry-den
05.10.2025 16:30
Gratulace Sáro, ale už to prosím do té stovky konečně doklepni.

Ještě je dost stopětadvacítek, tak vybírej pečlivě s ohledem na zdraví a hlavně se nezraň.
Reagovat
Kandinsky1
05.10.2025 15:12
Sárinka, prdelka
Reagovat
Serpens
05.10.2025 15:03
Lucie Havlíčková už má hru na TOP200 určitě, to je dobrá zpráva.

Špatná zprava je ta hlava, a tam už to bohužel asi jinak nebude.
Reagovat
Mony
05.10.2025 15:08
ta to jako jediná odnesla bez článku
Reagovat
Serpens
05.10.2025 15:09
Zápas ještě neskončil, ale průběh tomu nahrává, navíc ma MTO.
Reagovat
Serpens
05.10.2025 14:57
Elitní stovka na dohled, takže je čas tak na aspoň tři měsíce zdravotní pauzy, tak to zatím pokaždé bylo.
Reagovat
GaelM
05.10.2025 15:58
Pravděpodobnost stoupá, snad ne
Reagovat
Mony
05.10.2025 14:54
Sára se zápasy roste. Teď zase bojovala jako lvice. Znovu věřím .
Tu fotku by si ale zasloužila lepší
Reagovat

