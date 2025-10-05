Elitní stovka na dohled. Bejlek ovládla po tříhodinovém boji challenger v Itálii
Radivojevičová – Bejlek 2:6, 7:6, 3:6
Jak Bejlek, tak její soupeřka Radivojevičová cestou do finále ztratily jediný set a podle toho vypadala i bitva o titul. Jediný vzájemný zápas vyhrála před dvěma lety česká tenistka a i do druhého střetu vstoupila lépe.
Hned v prvním gamu rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou prorazila své soupeřce její úvodní servis, když využila pátý brejkbol. Ten vzápětí potvrdila a když ve třetí hře znovu uspěla na returnu, vedla nad Srbkou už 3:0.
V dalších čtyřech gamech kralovaly výhradně hráčky na returnu. Za stavu 5:2 to však byla Bejlek, která prolomila neúspěšnou šňůru podávajících hráček a set získala za 48 minut 6:2.
Do druhého setu vstoupila jednoznačně lépe Radivojevičová. Rodačka z Bělehradu si vzala hned úvodní dva gamy při podání Češky, sama při svých servisech odvrátila oba brejkboly a vedla už 4:0.
Že ani u jedné z hráček není servis žádnou velkou výhodou, potvrdily i následující gamy. Tentokrát to byla Srbka, kdo o výhodu podání přišel dvakrát za sebou, a bylo vyrovnáno 4:4. Ve zbytku setu už obě tenistky nezaváhaly, o výsledku sady tak musel rozhodnout tie-break.
V něm měla jednoznačně navrch Radivojevičová. Rychle se ujala vedení 3:0, až poté povolila své soupeřce první a zároveň poslední bod. Zkrácenou hru získala jasně 7:1, celý maratonský set za hodinu a 19 minut 7:6 a poslala zápas do rozhodujícího dějství.
Do něj vstoupila lépe Srbka. I díky maratonskému druhému gamu, kdy odvrátila pět brejkbolů, se ujala vedení 2:0. To ale bylo z její strany vše. Bejlek výrazně zpřesnila hru, byla agresivnější a především přesnější od základní čáry a výsledek se brzy dostavil.
Pěti gamy v řadě naprosto otočila průběh třetího setu a ujala se vedení 5:2. Až poté se Radivojevičová dočkala třetí gamu, na výsledku utkání už ale nic změnit nemohla. Bejlek sadu získala 6:3 a celý zápas pak po více než třech hodinách 6:2, 6:7, 6:3.
V novém vydání žebříčku se Bejlek posune na zhruba 108. pozici, dosavadním jejím životním maximem byla 109. příčka.
