Evans na třetí pokus získal premiérový titul, Auger-Aliassime prohrál i své sedmé finále

Daniel Evans dokonce na generálce v dějišti Australian Open neztratil jediný set. Třicetiletý Brit se sice docela trápil s Pedrem Sousou, Marcosem Gironem i Bornou Čoričem, ale v semifinále snadno přehrál Jérémyho Chardyho a ve finále nedal šanci Félixovi Augerovi-Aliassimemu.

Finále bylo z obou stran hodně nervózní. Není divu, oběma aktérům šlo o hodně. Lépe se s nervy popasoval Evans, který na servisu do stavu 6-2 5-2 nečelil jedinému brejkbolu. O deset let mladší Auger-Aliassime se své první šance chopil, jenže v následujícím gamu popáté v utkání ztratil podání a ani ve svém sedmém finále neuhrál jediný set.

Nejlepší britský tenista žebříčku ATP Evans o svůj premiérový titul bojoval už před čtyřmi lety v Sydney a o dva roky později v Delray Beach. Poslední krok však neudělal, na australském podniku prohrál s Gillesem Müllerem a na amerických betonech proti Radu Albotovi nevyužil tři mečboly.

Evans díky triumfu v Melbourne o dvě příčky vylepší své žebříčkové maximum, v pondělí mu bude patřit 26. místo. Auger-Aliassime se posune o dvě pozice na post světové devatenáctky.

Felix Auger-Aliassime has yet to win a set in any of his 7 #ATP finals.



Rio ’19 (l. Djere)

Lyon ’19 (l. Paire)

Stuttgart ’19 (l. Berrettini)

Rotterdam ’20 (l. Monfils)

Marseille ’20 (l. Tsitsipas)

Cologne ’20 (l. Zverev)

Melbourne ’21 (l. Evans)



