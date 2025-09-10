Exhibice, Atény a konec? Djokovič toho letos asi už moc neodehraje, chybí motivace
Není to žádné tajemství. Djokovič totiž v poslední době mluvil o své motivaci několikrát. Odchod do tenisového důchodu zatím neplánuje hlavně kvůli grandslamům a reprezentaci. S přibývajícím věkem se ale dá očekávat čím dál tím víc omezený program. Ten srbský rekordman praktikuje už v letošní sezoně, když například před Wimbledonem ani US Open neměl žádnou zápasovou přípravu.
Hlavně na sociálních sítích a tenisových fórech se diskutuje o tom, které turnaje by Djokovič mohl v letošním roce ještě odehrát. Všechny čtyři grandslamy jsou už za námi a zbývají jen akce, které pro Djokoviče nepředstavují žádnou výraznější výzvu a tedy ani motivaci.
Vrátit by se mohl na začátku října na Masters v Šanghaji, kde si loni zahrál finále. Už tři dny po skončení prestižního čínského podniku ale začíná exhibice Six Kings Slam v saúdskoarabském Rijádu. Ta je na programu od 15. do 18. října. Rodák z Bělehradu se tohoto podniku s tučnými odměnami zúčastnil i loni a v plánu ho má také letos.
Jediným potvrzeným turnajem přímo z Djokovičových úst je listopadová akce v Aténách. Nejúspěšnější hráč všech dob zřejmě kvůli konfliktu se srbským prezidentem přesunul právě do řecké metropole domácí podnik v Bělehradu. "Mám v plánu hrát turnaj v Aténách. To je jisté. Ale další letošní program je otazníkem," uvedl Djokovič pro TennisMajors.
V Aténách se bude hrát od 2. do 8. listopadu. Hned poté vypukne Turnaj mistrů v Turíně, kde Djokovič jistý start nemá a dost pravděpodobně o něj ani nezabojuje. Loni se kvalifikoval a rozhodl se závěrečný vrchol sezony vynechat.
Kompletní program Djokoviče pro zbytek letošní sezony neznáme, nicméně jedno je jisté. Majitel 24 grandslamových trofejí ještě nehodlá s tenisem skončit a bude se připravovat na sezonu 2026. Tu by měl zahájit nejpozději na oblíbeném Australian Open.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře