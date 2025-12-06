Exhibice? Vzteklý Rubjov předvedl v Londýně nechutné divadlo
Rubjov – Mannarino 12:17, 11:13, 18:11, 18:12, 2:0
Emoce jsou dovoleny. A nejsou trestány. Těmito zásadami se Rubljov řídil v úvodu utkání s Mannarinem. Ve své skupině si přitom připsal výhry jak v pátek nad Tomášem Macháčem, tak v sobotním odpoledni nad Alexem de Minaurem. Naopak Francouz byl po dvou porážkách prakticky na hraně vyřazení.
V prvním setu (čtvrtině) duelu se Rubljovovi nedařilo prakticky nic. Údery posílal daleko za základní čáru, míče často bez většího rozmyslu pálil na v klidu hrajícího Mannarina.
První výbuch emocí přišel v momentě, kdy šel rodák z Moskvy stisknout tlačítko, po kterém v případě úspěchu v následující výměně získal dle specifických pravidel turnaje tři body. I když, stisknout… Rus do zařízení několikrát vztekle uhodil, vzápětí, po dalším nezdařeném úderu, ztrestal i svou raketu, za což si vysloužil pískot z publika.
Výstup pokračoval po ztraceném úvodním setu, kdy měl odpovědět na několik otázek moderátora. "Ano, ano, ne, ne." V takovém duchu se vypořádal s dotazy „dotěrného“ tazatele. Rubljev následně ztratil i druhý set, po kterém se šel uklidnit do útrob stadionu.
Třetí set Rus získal, ani v další rozhovoru však příliš sdílný nebyl. "Nemám náladu, neužívám si to.“ V podobném stylu odbyl otázky moderátorky.
Ve čtvrtém dějství zkusil svou pevnost rakety údery o zem i Francouz, ztrátě setu vyrovnání na 2:2 ale zabránit nedokázal. Stejně tak jako porážce v celém zápase. V závěrečném dějství uspěl v poměru 2:0 Rubjlov a z prvního místa postoupil do semifinále, kde se utká s dalším francouzským tenistou Ugo Humbertem.
I pozápasový rozhovor zkrátil zjevně otrávený vítěz na nezbytné minimum a rychle zamířil do šaten.
Macháč si semifinále v Londýně nezahraje, v boji o vše padl s De Minaurem
Pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Ve velké výhodě je ten hráč, který po uplynutí osmi minut získá více bodů. K zisku setu (čtvrtiny) mu totiž stačí už jen jeden bod. Prohrávající hráč však může skóre srovnat a pak se hraje rozhodující bod. Příklad: Hráč A vede 13:9. Čtvrtinu (set) tak získá tenista, který jako první dosáhne na 14 bodů.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
Výsledky exhibice Ultimate Tennis Showdown
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Lover of the Russian queen
There was a cat that really was gone
Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
It was a shame how he carried on