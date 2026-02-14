Famózní jízda! Martincová se probila do prvního finále po vážném zranění

DNES, 13:28
ITF PRAHA - Kvalifikantka Tereza Martincová (31) vyhrála i svůj pátý zápas na probíhajícím turnaji W75 na pražské Štvanici a zajistila si první finále po vážném zranění. Bývalá světová čtyřicítka v semifinálovém derby přehrála 6:1, 7:5 krajanku Annu Siskovou a v nedělním souboji o titul vyzve nasazenou jedničku.
Tereza Martincová si zajistila první finále po vážném zranění (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Martincová – Sisková 6:1, 7:5

Momentálně patří Martincové v žebříčku až 413. příčka. V posledních sezonách toho kvůli vážnému zranění kolene, které ji brzdilo několikrát, moc neodehrála, ale pořád se snaží o návrat mezi elitu a na ty největší turnaje.

Velký krok ke splnění svého cíle učinila na větším domácím podniku ITF v Praze, kde vyhrála včetně finále kvalifikace už pět zápasů. V semifinále zvládla roli mírné favoritky proti neustále se zlepšující krajance Siskové.

Zatímco úvodní set byl jednoznačný a trval jen 23 minut, ve druhé sadě se bojovalo skoro hodinu a Martincová ji dokázala uzavřít na vlastním servisu až na druhý pokus.

V neděli nastoupí Martincová ke svému celkově 10. profesionálnímu finále a prvnímu od dubna 2023. V soubojích o titul má bilanci 3:6 a v Praze absolvuje třetí největší finále v kariéře. Na vyšší úrovni než W75 byla v závěrečném kole pouze na Livesport Prague Open 2021 a v posledním případě na W80 v Zaragoze.

Praha mohla vidět české derby, ale teenagerka Jana Kovačková v semifinále jasně nestačila na nasazenou jedničku Sinju Krausovou. Právě Rakušanka, která atakuje debut v TOP 100 žebříčku, bude poslední soupeřkou Martincové na turnaji.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mony
14.02.2026 15:10
Jo, Terce to znuvu jede.
Zítra čeká Prahu tenisová kvalita.
