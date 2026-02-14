Famózní jízda! Martincová se probila do prvního finále po vážném zranění
Martincová – Sisková 6:1, 7:5
Momentálně patří Martincové v žebříčku až 413. příčka. V posledních sezonách toho kvůli vážnému zranění kolene, které ji brzdilo několikrát, moc neodehrála, ale pořád se snaží o návrat mezi elitu a na ty největší turnaje.
Velký krok ke splnění svého cíle učinila na větším domácím podniku ITF v Praze, kde vyhrála včetně finále kvalifikace už pět zápasů. V semifinále zvládla roli mírné favoritky proti neustále se zlepšující krajance Siskové.
Zatímco úvodní set byl jednoznačný a trval jen 23 minut, ve druhé sadě se bojovalo skoro hodinu a Martincová ji dokázala uzavřít na vlastním servisu až na druhý pokus.
V neděli nastoupí Martincová ke svému celkově 10. profesionálnímu finále a prvnímu od dubna 2023. V soubojích o titul má bilanci 3:6 a v Praze absolvuje třetí největší finále v kariéře. Na vyšší úrovni než W75 byla v závěrečném kole pouze na Livesport Prague Open 2021 a v posledním případě na W80 v Zaragoze.
Praha mohla vidět české derby, ale teenagerka Jana Kovačková v semifinále jasně nestačila na nasazenou jedničku Sinju Krausovou. Právě Rakušanka, která atakuje debut v TOP 100 žebříčku, bude poslední soupeřkou Martincové na turnaji.
