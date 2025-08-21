Fantastická dohrávka od Valentové! Na US Open ji dělí jedna výhra od hlavní soutěže
Valentová – Prozorovová 7:5, 6:1
Druhé kolo kvalifikace rozehrála Valentová už ve středu, kdy nebyla schopná proti Prozorovové potvrzovat roli jasné favoritky. Až do stavu 4:5 se hrálo bez brejku a utkání bylo v tu chvíli kvůli dešti přerušeno a nakonec odloženo na další den.
Čtvrteční dohrávka ovšem byla kompletně v režii české teenagerky. Valentová si udržela servis čistou hrou, srovnala na 5:5 a nakonec předvedla sérii sedmi vyhraných gamů. Ruská soupeřka pak snížila na 1:4 ve druhé sadě, ale víc už jí Valentová nedovolila.
Valentová prožívá v posledních měsících nejlepší období své kariéry. Debut na dospělých grandslamech si odbyla na French Open, kde loni ovládla obě juniorské soutěže, a došla z kvalifikace až do druhého kola. Ve Wimbledonu naopak neuspěla ve finále kvalifikace a o hlavní soutěž bude bojovat také nyní na US Open.
Mezitím kralovala na podnicích WTA 125 v Gradu a Portu a došla do semifinále Livesport Prague Open. V pražské Stromovce si zajistila premiérový posun do TOP 100 žebříčku, a kdyby se přihlášky na US Open uzavíraly o něco později, nemusela by kvalifikaci absolvovat.
Ve finále kvalifikačních bojů ve Flushing Meadows bude čelit Jodie Burrageové, nebo Arantxe Rusové. V případě úspěchu doplní v hlavní soutěži sedm svých krajanek.
Zhang – Viďmanová 6:4, 6:0
Životní období prožívá i Viďmanová, ale na rozdíl od Valentové neuspěla. Další z nadějných mladých českých tenistek nedávno dokončila studium na univerzitě ve Spojených státech, vyšplhala se do TOP 200 žebříčku a zajistila si premiérový start na dospělých grandslamech.
Ten si odbyla na probíhajícím US Open, kde začala suverénní výhrou nad domácí teenagerkou Mayou Iyengarovou. Na mnohem zkušenější a úspěšnější Shuai Zhang však už recept nenašla.
Proti nasazené devítce začala velmi nadějně a po likvidaci série tří brejkbolů vedla 3:1. Náskok ale ztratila a čínská tenistka otočila na 4:3. Osmý game úvodního setu byl poslední, který Viďmanová vyhrála. Ve zbytku utkání už byla na kurtu bezradná a dohromady získala jen osm bodů, tedy v průměru jeden fiftýn na game.
Bývalá světová dvaadvacítka Zhang startuje na US Open pravidelně od roku 2007. Čínská veteránka, jejímž maximem v tomto dějišti je osmifinále z roku 2022, vyzve ve finále kvalifikace krajanku Sijiu Wei.
Výsledky kvalifikace žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Darja - ten její tenis je fakt bizár, takhle vysoká pinkalka. I Bouzková je proti ní ranařka.
Jakmile narazí na první soupeřku, která se nevyhází, tak je po srandě a končí to výpraskem.
Drobná poznámka - Terka dnes vyměnila své obvyklé "yeeees" za krátké "pojď".