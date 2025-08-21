Fantastická dohrávka od Valentové! Na US Open ji dělí jedna výhra od hlavní soutěže

US OPEN - Tereza Valentová (18) naprosto suverénním způsobem ovládla čtvrteční dohrávku druhého kola kvalifikace na US Open a je kousek od účasti v hlavní soutěži. Talentovaná Češka porazila 7:5, 6:1 Rusku Tatianu Prozorovovou. O postup zabojuje ještě Dominika Šalková (21), naopak Darja Viďmanová (22) už svůj debut na dospělých grandslamech zakončila.
Terezu Valentovou dělí jedna výhra od účasti v hlavní soutěži US Open (© ČTK / Vondrouš Roman)

Valentová – Prozorovová 7:5, 6:1

Druhé kolo kvalifikace rozehrála Valentová už ve středu, kdy nebyla schopná proti Prozorovové potvrzovat roli jasné favoritky. Až do stavu 4:5 se hrálo bez brejku a utkání bylo v tu chvíli kvůli dešti přerušeno a nakonec odloženo na další den.

Čtvrteční dohrávka ovšem byla kompletně v režii české teenagerky. Valentová si udržela servis čistou hrou, srovnala na 5:5 a nakonec předvedla sérii sedmi vyhraných gamů. Ruská soupeřka pak snížila na 1:4 ve druhé sadě, ale víc už jí Valentová nedovolila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Valentová prožívá v posledních měsících nejlepší období své kariéry. Debut na dospělých grandslamech si odbyla na French Open, kde loni ovládla obě juniorské soutěže, a došla z kvalifikace až do druhého kola. Ve Wimbledonu naopak neuspěla ve finále kvalifikace a o hlavní soutěž bude bojovat také nyní na US Open.

Mezitím kralovala na podnicích WTA 125 v Gradu a Portu a došla do semifinále Livesport Prague Open. V pražské Stromovce si zajistila premiérový posun do TOP 100 žebříčku, a kdyby se přihlášky na US Open uzavíraly o něco později, nemusela by kvalifikaci absolvovat.

Ve finále kvalifikačních bojů ve Flushing Meadows bude čelit Jodie Burrageové, nebo Arantxe Rusové. V případě úspěchu doplní v hlavní soutěži sedm svých krajanek.

 

Zhang – Viďmanová 6:4, 6:0

Životní období prožívá i Viďmanová, ale na rozdíl od Valentové neuspěla. Další z nadějných mladých českých tenistek nedávno dokončila studium na univerzitě ve Spojených státech, vyšplhala se do TOP 200 žebříčku a zajistila si premiérový start na dospělých grandslamech.

Ten si odbyla na probíhajícím US Open, kde začala suverénní výhrou nad domácí teenagerkou Mayou Iyengarovou. Na mnohem zkušenější a úspěšnější Shuai Zhang však už recept nenašla.

Proti nasazené devítce začala velmi nadějně a po likvidaci série tří brejkbolů vedla 3:1. Náskok ale ztratila a čínská tenistka otočila na 4:3. Osmý game úvodního setu byl poslední, který Viďmanová vyhrála. Ve zbytku utkání už byla na kurtu bezradná a dohromady získala jen osm bodů, tedy v průměru jeden fiftýn na game.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bývalá světová dvaadvacítka Zhang startuje na US Open pravidelně od roku 2007. Čínská veteránka, jejímž maximem v tomto dějišti je osmifinále z roku 2022, vyzve ve finále kvalifikace krajanku Sijiu Wei.

Výsledky kvalifikace žen na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
Dobry-den
21.08.2025 20:47
Terezka suprově, takhle to má vypadat. smile

Darja - ten její tenis je fakt bizár, takhle vysoká pinkalka. I Bouzková je proti ní ranařka.
Jakmile narazí na první soupeřku, která se nevyhází, tak je po srandě a končí to výpraskem.
Reagovat
Serpens
21.08.2025 20:15
Dešťová přestávka odvrátila průšvih, dnes byla na kurtu úplně jiná Valentová než včera. Místo včerejšího zvláštního pinkání zase její dlouhé údery k lajnám, tak to má být. Dnes se ukázalo, co znamená zvládnout dohrávku konce setu, pak už to bylo všechno na jednu branku. Tak snad už Terce ta hlavní soutěž neuteče, i v případě prohry ji nasazení dává slušnou šanci.

Drobná poznámka - Terka dnes vyměnila své obvyklé "yeeees" za krátké "pojď".
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.08.2025 20:28
Reagovat
Otmar
21.08.2025 20:30
Nahradí Petru, ne? Ta to tak měla!
Reagovat
Serpens
21.08.2025 20:35
To bylo trochu hlasitěji
Reagovat

Nový komentář

