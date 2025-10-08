Fantastická jízda nekončí. Nosková si poradila i s Ósakaovou a zahraje si o čtvrtfinále
Ósakaová – Nosková 6:7, 3:6
Jakoby za sebou neměla náročný program posledních dní. Nosková vstoupila do duelu s Ósakaovou bez respektu i známek únavy.
Obě tenistky si v prvním setu bez větších problémů držely svá podání. Jak česká hráčka, tak bývalá světová jednička nepustily svou soupeřku k jediné brejkové možnosti; do menších problémů se shodně dostaly každá jen jednou – ve čtvrtém gamu Nosková, respektive v pátém Ósakaová bojovaly o svá podání přes shodu.
Úvodní drama tak musela rozlousknout až zkrácená hra. V ní měla jednoznačně navrch vsetínská rodačka. Výrazně jí k tomu pomohla její slavná soupeřka, která řadou nevynucených chyb pustila Češku do vedení 5:2. A finalistka turnaje v Pekingu si již možnost na zisk prvního setu vzít nenechala. První sadu získala v tie-breaku jasně 7:2 a za 52 minut šla do vedení 1:0.
Dvacetiletá česká tenistka se musela v úvodním gamu druhé sady vypořádat s do té doby nejsložitější situací, když při svém podání odvracela dvě brejkové hrozby. Aktivní hrou si ale s nepříjemnou situací poradila a nadále zůstávala stejně jako její soupeřka na servisu stoprocentní.
Duel s Ósakaovou byl pro Noskovou už osmým zápasem od US Open, Japonka nastoupila naopak za stejné období teprve ke třetímu zápasu. Na kurtu ale žádná únava na svěřenkyni Tomáše Krupy vidět nebyla. Výborně se pohybující i podávající Češka nadále diktovala tempo výměn.
Klíčový okamžik přišel za stavu 4:3 pro Noskovou. Japonka nejdříve vyhodila nahraný volej, následně nedokázala reagovat na výborný return Češky a poprvé v zápase přišla o podání.
Nosková už výborně rozehraný duel nepustila. Výborně podávající Češka ani v deváté hře druhé sady nepřišla o podání a za hodinu a 29 minut hry se mohla radovat z vítězství 7:6, 6:3.
Výsledky turnaje WTA ve Wuhanu
Dneska Linda moc pěkný výkon až na nadměrné množství chyb z BH. Nějak ho špatně trefovala a lítal jí do sítě a to i když měla na odehrání čas. Zaznamenal jsem i jednu kvitovku, když se Linda klasicky nerozhlédla.
Krása porážet takové hráčky na velkých turnajích. No, holt je to honička, být česká jednička
Na Mallorce vypadla v úvodním kole Sářina konkurentka Semenistana,
a Sáře by tedy mělo do TOP100 stačit
zítra vítězství nad Kučmovou(LL)
Servis Lindy dnes psal
Tak Lindo! ať forma vydrží až do finále
Linda potvrzuje svojí pozici jako hráčka top-20 a česká jednička ...
Do příštího kola by to chtělo Cristian ale ani Rybakina není nehratelná ...
