Fantastická jízda nekončí. Nosková si poradila i s Ósakaovou a zahraje si o čtvrtfinále

DNES, 10:00
Aktuality 100
WTA WUHAN - Žádný konec. Linda Nosková (20) nadále pokračuje v parádních výkonech posledních dní. Ve druhém kole turnaje ve Wuhanu si poradila s hvězdnou Japonkou Naomi Ósakaovou (27) ve dvou setech 7:6, 6:3 a v boji o čtvrtfinále si zahraje s vítězkou duelu mezi Rumunkou Jaqueline Cristianovou a nasazenou osmičkou Elenou Rybakinovou.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Nosková Linda
Linda Nosková během turnaje ve Wuhanu (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Ósakaová – Nosková 6:7, 3:6

Jakoby za sebou neměla náročný program posledních dní. Nosková vstoupila do duelu s Ósakaovou bez respektu i známek únavy.

Obě tenistky si v prvním setu bez větších problémů držely svá podání. Jak česká hráčka, tak bývalá světová jednička nepustily svou soupeřku k jediné brejkové možnosti; do menších problémů se shodně dostaly každá jen jednou – ve čtvrtém gamu Nosková, respektive v pátém Ósakaová bojovaly o svá podání přes shodu.

Úvodní drama tak musela rozlousknout až zkrácená hra. V ní měla jednoznačně navrch vsetínská rodačka. Výrazně jí k tomu pomohla její slavná soupeřka, která řadou nevynucených chyb pustila Češku do vedení 5:2. A finalistka turnaje v Pekingu si již možnost na zisk prvního setu vzít nenechala. První sadu získala v tie-breaku jasně 7:2 a za 52 minut šla do vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Dvacetiletá česká tenistka se musela v úvodním gamu druhé sady vypořádat s do té doby nejsložitější situací, když při svém podání odvracela dvě brejkové hrozby. Aktivní hrou si ale s nepříjemnou situací poradila a nadále zůstávala stejně jako její soupeřka na servisu stoprocentní.

Duel s Ósakaovou byl pro Noskovou už osmým zápasem od US Open, Japonka nastoupila naopak za stejné období teprve ke třetímu zápasu. Na kurtu ale žádná únava na svěřenkyni Tomáše Krupy vidět nebyla. Výborně se pohybující i podávající Češka nadále diktovala tempo výměn.

Klíčový okamžik přišel za stavu 4:3 pro Noskovou. Japonka nejdříve vyhodila nahraný volej, následně nedokázala reagovat na výborný return Češky a poprvé v zápase přišla o podání.

Nosková už výborně rozehraný duel nepustila. Výborně podávající Češka ani v deváté hře druhé sady nepřišla o podání a za hodinu a 29 minut hry se mohla radovat z vítězství 7:6, 6:3.

Výsledky turnaje WTA ve Wuhanu

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

100
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
08.10.2025 13:53
V dolní části pavouka se sešly nejlepší servismanky: Rybka, Nosík a Vosaka.

Dneska Linda moc pěkný výkon až na nadměrné množství chyb z BH. Nějak ho špatně trefovala a lítal jí do sítě a to i když měla na odehrání čas. Zaznamenal jsem i jednu kvitovku, když se Linda klasicky nerozhlédla.

Krása porážet takové hráčky na velkých turnajích. No, holt je to honička, být česká jednička
Reagovat
GaelM
08.10.2025 13:36
Super! Jen nechápu, že Linda v tomhle šíleném čínském zápřahu ještě akceptovala pozici Alt v deblu. Podle oficiálních stránek nahradily se Šramkovou pár Hsieh+Ostapenko: https://www.wtatennis.com/tournaments/wuhan-open/draws
Reagovat
aligo
08.10.2025 13:42
Když by teď alt nevyužily, tak je za to postih v té podobně, že by na několika dalších turnajích, nevím na kolika, na alt neměly nárok, tak možná proto
Reagovat
tommr
08.10.2025 13:53
Linda se se Šramkovou hodně kamarádí takže jí asi nechtěla odmítnout ...
Reagovat
subaru
08.10.2025 13:22
Obrovský ´uspěch, 6 zápasů v 5 dnech na dvou místech a ve volném dnu 1124 km vlakem. Ani mne nenapadá kolik hodin ta jízda trvala. Možná jela nějakým činkanzenem. Ale má výhodu v tom, že je to tvrdá Valaška a má nyní pohodu v týmu.
Reagovat
subaru
08.10.2025 13:25
Opravuji 5 zápasů v 6 dnech.
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 13:34
Vidíš, to mně vůbec netrklo.
Reagovat
Mony
08.10.2025 13:25
Že něco vydrží, jsem si všiml už dávno..Ono ani trénovat pod Krupou nebude pro každou. Vzpomínám,jak to tězko dávala i otrkaná Bára Strýcová, když ho kdysi angažovala
Reagovat
Marduch
08.10.2025 14:00
No physio je ras, ale celkově jako kouč mě nikdy moc nepřesvědčil..
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 13:26
Soudruzi už tam mají určitě také nějaké ty rychlovlaky, takže bych to odhadl na nějakých pět hodin. Každopádně příjemná změna pro hráčku po všech těch letadlech.
Reagovat
Trojchyba_Mat
08.10.2025 13:27
"High-speed trains on the Beijing-Wuhan route operate frequently, with the journey taking around 3 hours and 48 minutes to 4 hours and 31 minutes."
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 13:31
Tak to jsem se držel ještě docela při zemi.
Reagovat
PTP
08.10.2025 13:46
Jízda nekončí, tenhleten vlak nikde nestaví...
Reagovat
PTP
08.10.2025 13:29
Třeba už tam soudruzi mají teleportaci jako ve Star Treku
Reagovat
Georgino
08.10.2025 13:41
Já to viděl tak 50:50, Linda mě potěšila.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.10.2025 13:37
možná si vypůjčila WRX
Reagovat
PTP
08.10.2025 13:57
Linda má Teslu
Reagovat
Kandinsky1
08.10.2025 13:12
Tak to jsem opravdu nečekal, paráda
Reagovat
Mony
08.10.2025 13:07
Další dobrá česká zpráva!
Na Mallorce vypadla v úvodním kole Sářina konkurentka Semenistana,
a Sáře by tedy mělo do TOP100 stačit
zítra vítězství nad Kučmovou(LL)
Reagovat
Mony
08.10.2025 13:14
Ještě vlastně může zlobit Sherif a rozjetá Shuai Zhang
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 13:35
To je ta "rekormanka" v počtu prohraných utkání v kuse, že?
Reagovat
Mony
08.10.2025 12:58
Tak NoLinda dneska vypadala při velké síle, na rozdíl od včerejška . Hodně kvalitní zápas , který rozhodl nepovedený tiebreak a jeden game na servisu Osaky . .
Servis Lindy dnes psal
Tak Lindo! ať forma vydrží až do finále
Reagovat
tommr
08.10.2025 12:52
Po včerejším trápení s Putinkou přišlo dneska jednoznačné vítězství nad Osakou ... smile
Linda potvrzuje svojí pozici jako hráčka top-20 a česká jednička ...
Do příštího kola by to chtělo Cristian ale ani Rybakina není nehratelná ...
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:53
Tak tak, v tomto herním rozpoložení může Linda sfouknout kteroukoliv z nich.
Reagovat
PTP
08.10.2025 12:54
Jednoznačné vítězství? Ty ses asi posral, ne?
Reagovat
pantera1
08.10.2025 13:01
Oproti včerejšku to dnes byla pohoda, obzvlášť druhej set . Žádná dramata. Linda dneska chtěla být brzy z kurtu. Už se nemůže dočkat, až jí olizneš .
Reagovat
tommr
08.10.2025 13:01
co se ti nezdá? Osaka se za celej zápas nezmohla ani na jeden brejk. Linda jí v TB prvního setu přejela a ve druhým setu byla jasně lepší ...
Reagovat
Mony
08.10.2025 13:04
Reagovat
honza.khp
08.10.2025 13:18
s tváří hráče pokeru odvrátila dva brejkboly v 1. hře 2. setu a pak si jela to svoje
Reagovat
A211
08.10.2025 12:45
Gratulace Lindě N k dalšímu perfektnímu vítězství, jen tak dál a přidávat,ZNAP funguje ať se daří .smile* smilesmile
Reagovat
baba
08.10.2025 12:45
Bravo Lindo,bravo!!!
Reagovat
Walda58
08.10.2025 12:44
Gratulace Lindě. Na 20 let velmi vyrovnané výkony, psychicky vyrovnaná, zkrátka pohoda. smile + smile + smile
Reagovat
HAJ
08.10.2025 12:43
Zatáhla se opona a čínské obecenstvo ztichlo. Dnes je to od Lindy neočekávaný výkon a je to cenné vítězství. Bylo to zajímavé utkání. Hráčky si hlídali skvěle svůj servis až v 9 hře 2. setu Osaka ztratila nervy. Linda to skvěle dopodávala.
Reagovat
Ela-fon-isi
08.10.2025 12:43
Krásné, úplně v klidu.
Reagovat
Walda58
08.10.2025 12:45
Snad se Petra Kvitová sem tam koukne.
Reagovat
PTP
08.10.2025 12:42
Linda hezký Wéčko do kamery, Wuhan 2.kolo - co bude za záhul dál smile
Reagovat
Walda58
08.10.2025 12:46
pěkné.
Reagovat
George_Renel
08.10.2025 12:38
Taky jste dnes měli Canal +(2345)pouze v angličtině?
Ne že by mi to nějak zvlášť vadilo, ale spíš jestli nemám něco špatně nastaveného.
Reagovat
Oin
08.10.2025 12:41
Jo, English only.
Reagovat
Ela-fon-isi
08.10.2025 12:41
Taky v ang. asi nikdo neměl čas.
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:42
Ani na strýmech nebyla česká verze, která tam obvykle je. Ani včera.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.10.2025 12:50
ne, v polštině
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:38
Brenda nedohrála utkání s Laurou.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.10.2025 12:50
Reagovat
George_Renel
08.10.2025 12:36
Linda ji nedala ani čuchnout
Reagovat
Walda58
08.10.2025 12:47
opravdu bez zaváhání.
Reagovat
honza.khp
08.10.2025 12:36
bravo Lindo !!! po těch předchozích byl tohle skoro odpočinkovej zápas
Reagovat
Otmar
08.10.2025 12:35
B O M B A , fantastický výkon!!
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:45
Výkon obou hráček určitě pozitivně ovlivnil čas utkání, v podvečer tam už budou určitě snesitelnější podmínky, hlavně už na hráčky nepražilo přímé slunce, jako třeba na Mušku. Jinak souhlas, Linda hraje v Asii jako z partesu.
Reagovat
Oin
08.10.2025 12:35
Zase neuvidíme její labubu.
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:33
Japonský neseremed turbo projela podání. Lindo pojď, ukonči to.
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:35
A tak se stalo. Lindíku, dneska ouplně na výbornou.
Připrav si zadeček, PTP už je na cestě.
Reagovat
The_Punisher
08.10.2025 12:38
Reagovat
HAJ
08.10.2025 12:36
Tak se podává na vítězství s tváří hráče pokeru. Lindo super.
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:40
Ty nejlepší servisy si Linda, jako dost často, schovala na úplný závěr. Fakt to tam nastřílela, jako by neměla nervy. Skvělé to bylo.
Reagovat
PTP
08.10.2025 12:33
Amazing! Dopodávej a pak tě celou olížu, lásko!
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:29
Obě hráčky nedávají moc čuchnout soupeřce při svém podání. Vidím to na druhý TB.
Reagovat
PTP
08.10.2025 12:31
Teď 3 BB!
Reagovat
pantera1
08.10.2025 12:32
Je to tam, ještě to dopodávat .
Reagovat
pantera1
08.10.2025 12:35
Lindo, že to bude taková jízda,to jsem nečekala, gratulka
Reagovat
Otmar
08.10.2025 12:13
První set pro mně ukázka vrcholového dámského tenisu. Podávající ovládá celý kurt a o shodě nenechá nikoho ani snít. Return hraje vabank. TB je loterie vždycky, koupíš si los a čekáš, komu se vyplatí zariskovat. Linda zatím skvělá!!
Reagovat
PTP
08.10.2025 12:10
Místo vyčerpaná je neúnavná - Hájek umí podpořit
Reagovat
aligo
08.10.2025 12:20
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.10.2025 12:06
anketní otázka:
zvuk hlásící out ve Wuchanu pochází od
a) kastrovaného korupčníka KSČLR
b) opičky týrané ve wuchanské laboratoři
c) labubu
Reagovat
Oin
08.10.2025 12:11
To je jasný netopýr. Možná brutopýr.
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:16
Pro dnešek je správně za c).
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 11:59
Linda zvládla TB na výbornou. Vedeme 1:0.
Reagovat
zfloyd
08.10.2025 12:02
Reagovat
PTP
08.10.2025 12:03
Vede Linda, ty akorát na to čumíš
Jinak Linda fantazie , strašný psycho celej set dotahovat svůj servis, zatím to drží, měla by se převlíct, je úplně mokrá i na zadečku.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.10.2025 12:08
to bys stejně neviděl
Musí ti stačit tričko Šwjontkowý
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:08
Široká divácká podpora je jako další hráčka, ty zadečku.
Reagovat
pantera1
08.10.2025 12:11
Pan PTP by ji rád převlékl a osušil, hlavně na zadečku
Reagovat
PTP
08.10.2025 12:16
Nezlehčujte prudký výtrysk mého zaujetí pro Lindu
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:16
Bůh ví, co by jí s tím zadečkem dělal.
Reagovat
pantera1
08.10.2025 12:19
čuňačinky až po 22 hodině
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:46
Reagovat
pantera1
08.10.2025 12:09
A ustala první gem v druhým,uff
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 11:48
Kdo je ta holka, co tam sedí s Krupou? Kamarádka nebo kamarádka s výhodami?
Reagovat
The_Punisher
08.10.2025 11:50
To už je teda dost bujná fantazie
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 11:52
Myslím Lindy, ne Krupy.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.10.2025 12:09
obou
Reagovat
Trojchyba_Mat
08.10.2025 12:12
Teda, ty vůbec nedáváš pozor, co tu píšu To je kamarádka Agátka Černá. Reportérka pro Canal+ Sport (potkal jsem ji v Praze na LPO), tenisová trenérka... Loni byla s Lindou na Santorini Letos třeba ještě při turné na Blízkém východě. Jo, a o výhodách nevim ;-)
Reagovat
Trojchyba_Mat
08.10.2025 12:13
Pan PTP dole má lepší přehled
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:19
njn, to mě uniklo, dík za info. Ale ty výhody tam stejně být mohou.
Reagovat
Trojchyba_Mat
08.10.2025 12:20
:-)
Reagovat
Carter
08.10.2025 12:51
Agi Černá, ktorá robí aj také malé vlogy zo zákulisia turnajov. Ak ťa zaujíma čo to viac o Linde, tak sleduj Agi na Instagrame (prihodil by som tam aj Rebeccu Sramkovu a Terku Mihalikovu, tie sú s Lindou stále)
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 13:16
také děkuju.
Reagovat
PTP
08.10.2025 11:44
Agi s Krupou v lóži trochu znuděný
Reagovat
PTP
08.10.2025 11:22
Naomi Hornet Volánková bude těžký sousto
Reagovat
pantera1
08.10.2025 11:33
Pěkný žlutý šatky . Linda se zatím drží zuby nehty. Uvidíme
Reagovat
Oin
08.10.2025 11:39
Mellow Yellow
Reagovat
zfloyd
08.10.2025 11:39
šatičky hezký , ale ta jejich nasupená výplň nic moc
Reagovat
pantera1
08.10.2025 11:56
Lindo zaber žluťanda je hratelná, první set se pomalu začíná rýsovat .
Reagovat
frenkie57
08.10.2025 12:00
A už se vyrýsoval.
Reagovat
The_Punisher
08.10.2025 11:10
Pojď, Lindo!
Reagovat
jackiec
08.10.2025 10:33
No redaktor ji jistě po případné porážce omluví, už vidím ten nápis SUPERVYČERPANÁ Nosková neměla síly...v každém článku musí Muchovou a Noskovou až alibisticky předem omlouvat kvůli zdraví
Reagovat
Mony
08.10.2025 10:58
Umíš něco jiného, než kritizovat nadpisy?
Reagovat
pantera1
08.10.2025 10:23
Nosíku zlom vaz .
Držím pěsti .

Pro štěstí, snad to zafunguje i dnes .

https://youtu.be/_JALXA3NgsU?si=QdktSp9n5LlDoQDu
Reagovat
PTP
08.10.2025 10:41
Tohle chce pořádný zvony a rozhalenku
Reagovat
zfloyd
08.10.2025 10:14
Rebeka se pustila do Aryny ve velkém stylu , jeden set má doma a hraje opravdu dobře
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist