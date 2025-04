Fantazie! Brunclík srazil v Ostravě semifinalistu z Australian Open Karaceva

ATP CHALLENGER OSTRAVA - Neuvěřitelné tažení českého tenisty Petra Brunclíka (18) na challengeru v Ostravě pokračuje. Po úspěšně zvládnuté kvalifikaci a skalpu moldavského soupeře Radu Albota si ve druhém kole poradil se semifinalistou Australian Open z roku 2021 a bývalým 14. hráčem světa Aslanem Karacevem (31) po setech 6:7, 6:3 a 6:3.

Brunclík - Karacev 6:7, 6:3, 6:3

Bez nejmenší stopy nervozity z velkého jména vstoupil Brunclík do zápasu s Karacevem. Svému soupeři vzal hned úvodní podání, navíc čistou hrou. V následujících gamech si oba tenisté bez větších problémů drželi servis. První problémy měl český mladík v šesté hře, brejkbolovou možnost zkušeného Rusa však odvrátil a šel do vedení 4:2.

Při následném gamu na servisu se mu to už nepovedlo, Karacev poprvé v zápase uspěl na returnu a první set tak směřoval do dramatické koncovky. O osudu první sady musela rozhodnout až zkrácená hra, ve které prokázal více klidu bývalý 14. hráč světa, získal ji 7:4 a po hodině a sedmi minutách šel do vedení.

Ruský tenista získal první set přesto, že do kurtu dostal jen 39 % prvních podání. Využil jednu ze čtyř brejkbolových možností. Brunclík si pomohl dvěma esy, po svém servisu získal 59 % výměn.

Domácí tenista se však nenechal nepovedenou koncovkou první sady zlomit a výborně vstoupil do druhého setu. Ve čtvrté hře Karacevovi znovu vzal podání a sám si při svém servisu počínal výborně. Do problémů se dostal až za stavu 5:3, kdy musel odvracet tři brejkové možnosti soupeře. Dokázal si ale poradit a sadu získal za 44 minut hry 6:3.

Brunclík byl ve druhém setu jistějším hráčem na servisu, po prvním podání získal 73 % výměn, pomohl si dvěma esy a odvrátil všechny tři brejkové možnosti rodáka z Vladikavkazu.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

A byl to znovu český tenista, kdo jako první uspěl na returnu i v rozhodující sadě. V páté hře třetího setu dokonce získal brejk čistou hrou. Nabídnutou šanci už český talent nepustil, Karacevovi vzal servis v závěru ještě jednou a po dvou hodinách a 37 minutách mohl slavit senzační postup.

Brunclík svého slavnějšího soka zastínil především na servisu, na esa zvítězil 6:1, po svém podání získal 62 % výměn. Levou rukou hrajícímu Čechovi se podařilo odvrátit devět z deseti brejkbolových hrozeb, Karacev uspěl v polovině případů z osmi.

Dalším soupeřem českého tenisty bude 207. hráč světa, Belgičan Gauthier Onclin.

Výsledky challengeru v Ostravě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.