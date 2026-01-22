Fantazie na Australian Open! Bartůňková si poradila s hvězdnou Bencicovou

DNES, 12:50
AUSTRALIAN OPEN - Nikola Bartůňková (19) se postarala o další senzaci. Na Australian Open při svém premiérovém startu na grandslamovém turnaji dokázala projít už do třetího kola. Po skalpu Darji Kasatkinové přehrála také Belindu Bencicovou (28), členku elitní desítky světového žebříčku, kterou porazila po setech 6:3, 0:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude Belgičanka Elise Mertensová.
Nikola Bartůňková předvedla další parádní výkon (@ Paul Crock / AFP / AFP / Profimedia)

Bartůňková – Bencicová 6:3, 0:6, 6:4

Bartůňková na Australian Open prožívá životní turnaj. Hned na svém prvním grandslamu v kariéře prošla kvalifikací a v hlavní soutěži se postarala o jedno z největších překvapení turnaje. Po vydřené výhře nad Darjou Kasatkinovou si připsala skalp i světové desítky Bencicové.

V prvním setu hrála Češka naprosto skvěle a Švýcarku svými údery naprosto šokovala. Neměla ve své hře slabinu. Hned ve druhé hře si vypracovala brejkboly, tentokrát dvě šance ještě nevyužila, ale ve čtvrtém gamu už servis soupeřky prolomila a dostala se do vedení.

Přestože i Bartůňková zaváhala na podání, srovnat Bencicovou nenechala. Znovu byla úspěšná na returnu a následně odskočila na 5:2. Set se jí o chvíli později podařilo dopodávat a udělala velký krok k jednomu z největších překvapení na turnaji.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / EnetPulse)

Ve druhém setu ale Bencicová ukázala, proč jí patří desáté místo světového žebříčku. Podstatně zpřesnila hru, českou tenistku zatlačila do defenzivy a rychle se dostala do vedení 3:0.

Bartůňková v ten moment těžko hledala na přesně hrající Švýcarku zbraň a když si neudržela ani své druhé podání v setu, bylo o výsledku prakticky rozhodnuto. Olympijská šampionka své soupeřce nepovolila ani čestnou hru a za 30 minut brala sadu poměrem 6:0.

Devatenáctiletá Češka se jednoznačným průběhem druhé sady nenechala zlomit a hned na úvod rozhodujícího dějství prolomila své soupeřce podání, což následně potvrdila a šla do vedení 2:0.

Zkušená soupeřka ale obratem přešla na vyšší level. Podstatně zvýšila agresivitu hry, dlouhými údery k základní čáře si vynutila tlak a třemi gamy v řadě otočila průběh sady.

Velmi důležitý game přišel v šesté hře, kdy Bartůňková zachránila hru ze stavu 15:40 a srovnala na 3:3.

V euforii hrající Bartůňková však zvládla závěr zápasu ve velkém stylu. Následující tři gamy patřily vždy hráčkám na returnu, dvakrát však byla úspěšnější Češka, a to jí stačilo k senzační výhře.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

36
Přidat komentář
pantera1
22.01.2026 13:21
Gratulka, paráda. Nikol to je skvělý úlovek . Be Ve adie
Reagovat
GaelM
22.01.2026 13:19


Neskutečná agresivita, žádné "jdu si to užít", prostě all-in. Po zásluze přišla odměna a jestli vydrží fyzicky, nemusí to být konečná. Mertens rozhodně není těžší soupeřka než Bencic, jen to bude náročnější v hlavě a bude muset hrát víc úderů. Výhra už by znamenala vstupenku hluboko do top100
Reagovat
Sinuhet1
22.01.2026 13:23
Belinda je opravdovy TOP, nejen zebrickove ale hlavne herne, Mertens je horsi
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 13:27
Jasně BeBe je v globálu asi o chlup lepší hráčka než Mertens. Jenže na AO Bebe nikdy nepřelezla 4. kolo a je to její druhý nejhorší GS zatímco Mertens tady byla už v semifinále + tady 2x vyhrála debla.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.01.2026 13:15
Cože? To snad není možné, co se tam dnes dělo!
Má někdo koment ke 3.setu?
Reagovat
Mony
22.01.2026 13:18
Super returny a winnery po lajnách.
Prostě na skvělé pinkalky musíš s ostrými a ty Nikola měla
Reagovat
Sinuhet1
22.01.2026 13:13
Uz ted mame 3 spickove mlade hracky-Valentova, Bartunkova, Noskova a treba se jeste nekdo prida , budoucnost zajistena
Reagovat
Mony
22.01.2026 13:16
Ja nych nezatracoval ani Fruhvirtovou a Bejlek..Brzy přibude Valdmanová
Reagovat
Mony
22.01.2026 13:09
Nepamatuji tak skvělé winnery po lajně, jako Nikola..Možná Muška za Miškeho, která to měla víc topsinované.
K tomu přidala skvělý return, kterým tlačila víc, než servisem..
Ten jí dnes na rozdíl od Plíškové moc nepomáhal, ale skvělé vidět,že ho ani nepotřebuje
Reagovat
tommr
22.01.2026 13:07
Nikola zdá se našla recept na hvězdné soupeřky: pustí jim druhej set a pak je ve třetím dorazí ... smile
Líbilo se mi jak Nikola ten zápas prožívala a výhru slavila jako kdyby vyhrála GS titul ...
Reagovat
Mony
22.01.2026 13:02
Nejvíc může Nikola děkovat Ize Swiatek, která zaplatila za stejný dopink.nález miliony dolarů advokátům a Nikola se s ní svezla.
Pak samozřejmě domací Smithové, se kterou ve 2.kole kvaldy tahala za kratší konec, než se jí zranila..
Že se z ní ale za půl roku stane taková tenistka, to klobouk dolů ..
Dnešní den tedy +2 nad plán (Plíšková, Bartůňková)
Loňské AO už si tedy vynahrazujeme parádně.
Reagovat
Martinice
22.01.2026 13:22
Ahoj....za půl roku se z ní opravdu taková tenistka NESTALA......Nikču sleduju už tak tři čtyři roky a vědělo se, že má obrovský potenciál....víš
Reagovat
Mony
22.01.2026 13:24
Jasně, že asi při dopingové kauze nezahálela
Reagovat
Mri
22.01.2026 13:01
Nikola ŠUHAJ Bartůňková!!!!
Reagovat
George_Renel
22.01.2026 12:59
Bylo to jak přes kopírák s předchozím vítězstvím. Neskutečné údery předvedla v rozhodujících momentech.
Teď proti zkušené Mertens se to zdá lehčí, ale pozor, ta si to pohlídá.
Jak Nikola tak LindaF svou hrou patří do první stovky.
Reagovat
Mony
22.01.2026 13:03
To je podobný styl i úroveň jako Benčič
Reagovat
jih
22.01.2026 12:58
To by ani Lindasmile nedala...kdo ví, jak to zanedlouho bude s českou jedničkou... smile.
Reagovat
subaru
22.01.2026 12:55
Po těch peripetiích fantastické. Máme 3 mladé velké naděje. A Nikola mám zlatou ruku.
Reagovat
chlebavevaju
22.01.2026 12:54
Poslední 2 gamy byly fantastické! Obrovská gratulace!
Reagovat
JLi
22.01.2026 12:53
Sedm statečných do třetí rundy, to nemá obdoby smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
22.01.2026 12:53
Viděl jsem jen poslední gamy, ale tohle bylo od Nikoly naprosto neuvěřitelný! Obrovská gratulace. Nikdy jsem ji neviděl hrát líp
Reagovat
Blondie
22.01.2026 12:55
Hlavně naprosto nebojácně! Ohromná pecka :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
22.01.2026 12:57
Přesně! Některý ty FH i BH vítězný údery po lajně byly s mojí otevřenou držkou
Reagovat
Blondie
22.01.2026 13:06
A užívala si to, bojovala, řvala, povzbuzovala se - miluju, když je tam ta vášeň :D
Reagovat
Ondřej.Jirásek
22.01.2026 13:10
Taky mě to samozřejmě mnohem víc baví, když hráči ukazujou emoce :) Ale zase to nesmí být až moc (po každém bodu třeba).
Reagovat
jih
22.01.2026 13:11
To já zas vůbec, já vyznávám uměřenost, umírněnost...čím víc, tím větší to má koule!
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 13:21
Hraje skvele od kvaldy - od prvniho kola... pochopitelne s kvalitni souperkou jeji hra vic vynikne... ale,... stale na tom servu s tou koordinaci... no... jak tohle spravi, tak to bude jiste pecka... jinak atmosfera na tribunach neskutecna... Nikola se stala rychle milackem fans ;-D A to ji myslim take pomahalo, takze si to proste jeste uzivala... :-))
Reagovat
Choci5
22.01.2026 12:53
Povedlo se někdy někomu, aby dostal dva kanáry a postoupil do 3. kola?
Reagovat
Serpens
22.01.2026 12:52
No vida, Český tenis má taky Benčičové dlouhodobě co vracet Bartůňková chytla životku (prozatímní). Aby nakonec nepředběhla výkonnostně Terku. Bojím se, že se na BJKC bude chtít Bencicová pomstít
Reagovat
Kapitan_Teplak
22.01.2026 12:52
Reagovat
Lad
22.01.2026 12:52
A mame dalsi hotovou tenisovou hracku hvezdu. Takovej Petr Korda v damskem baleni. Uzasne. Gratuluji strasne moc
Reagovat
Lad
22.01.2026 12:53
Tise jsem si to dnes pral a doufal. Skoda ze jsem nevsadil barak.
Reagovat
farr
22.01.2026 12:55
Hotová právě ještě zdaleka není. Až dopiluje i servis tak to bude oříšek ji porazit . Já teda čumím jak puk. Zatím nejlepší zápas AO za mě.
Reagovat
etudiant_007
22.01.2026 12:57
Fakt trefné přirovnání
Reagovat
Gigi22
22.01.2026 12:51
Neskutečný
Reagovat
CZ_Banjo
22.01.2026 12:51
Gratulace! Pěkně to dohrála.
Reagovat

