Fantazie na Australian Open! Bartůňková si poradila s hvězdnou Bencicovou
Bartůňková – Bencicová 6:3, 0:6, 6:4
Bartůňková na Australian Open prožívá životní turnaj. Hned na svém prvním grandslamu v kariéře prošla kvalifikací a v hlavní soutěži se postarala o jedno z největších překvapení turnaje. Po vydřené výhře nad Darjou Kasatkinovou si připsala skalp i světové desítky Bencicové.
V prvním setu hrála Češka naprosto skvěle a Švýcarku svými údery naprosto šokovala. Neměla ve své hře slabinu. Hned ve druhé hře si vypracovala brejkboly, tentokrát dvě šance ještě nevyužila, ale ve čtvrtém gamu už servis soupeřky prolomila a dostala se do vedení.
Přestože i Bartůňková zaváhala na podání, srovnat Bencicovou nenechala. Znovu byla úspěšná na returnu a následně odskočila na 5:2. Set se jí o chvíli později podařilo dopodávat a udělala velký krok k jednomu z největších překvapení na turnaji.
Ve druhém setu ale Bencicová ukázala, proč jí patří desáté místo světového žebříčku. Podstatně zpřesnila hru, českou tenistku zatlačila do defenzivy a rychle se dostala do vedení 3:0.
Bartůňková v ten moment těžko hledala na přesně hrající Švýcarku zbraň a když si neudržela ani své druhé podání v setu, bylo o výsledku prakticky rozhodnuto. Olympijská šampionka své soupeřce nepovolila ani čestnou hru a za 30 minut brala sadu poměrem 6:0.
Devatenáctiletá Češka se jednoznačným průběhem druhé sady nenechala zlomit a hned na úvod rozhodujícího dějství prolomila své soupeřce podání, což následně potvrdila a šla do vedení 2:0.
Zkušená soupeřka ale obratem přešla na vyšší level. Podstatně zvýšila agresivitu hry, dlouhými údery k základní čáře si vynutila tlak a třemi gamy v řadě otočila průběh sady.
Velmi důležitý game přišel v šesté hře, kdy Bartůňková zachránila hru ze stavu 15:40 a srovnala na 3:3.
V euforii hrající Bartůňková však zvládla závěr zápasu ve velkém stylu. Následující tři gamy patřily vždy hráčkám na returnu, dvakrát však byla úspěšnější Češka, a to jí stačilo k senzační výhře.
Výsledky ženské dvouhry na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Neskutečná agresivita, žádné "jdu si to užít", prostě all-in. Po zásluze přišla odměna a jestli vydrží fyzicky, nemusí to být konečná. Mertens rozhodně není těžší soupeřka než Bencic, jen to bude náročnější v hlavě a bude muset hrát víc úderů. Výhra už by znamenala vstupenku hluboko do top100
Má někdo koment ke 3.setu?
Prostě na skvělé pinkalky musíš s ostrými a ty Nikola měla
K tomu přidala skvělý return, kterým tlačila víc, než servisem..
Ten jí dnes na rozdíl od Plíškové moc nepomáhal, ale skvělé vidět,že ho ani nepotřebuje
Líbilo se mi jak Nikola ten zápas prožívala a výhru slavila jako kdyby vyhrála GS titul ...
Pak samozřejmě domací Smithové, se kterou ve 2.kole kvaldy tahala za kratší konec, než se jí zranila..
Že se z ní ale za půl roku stane taková tenistka, to klobouk dolů ..
Dnešní den tedy +2 nad plán (Plíšková, Bartůňková)
Loňské AO už si tedy vynahrazujeme parádně.
Teď proti zkušené Mertens se to zdá lehčí, ale pozor, ta si to pohlídá.
Jak Nikola tak LindaF svou hrou patří do první stovky.