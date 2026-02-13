Fantazie! Patnáctiletá Kovačková nadělila favoritce kanára, v semifinále jsou tři Češky
Maristanyová – J. Kovačková 5:7, 0:6
V patnácti letech patří mladší ze sester Kovačkových k největším talentům českého tenisu. Svůj potenciál tenistka pražské Sparty potvrzuje i na probíhajícím turnaji v Praze. Její zatím poslední obětí se stala 169. tenistka světa Španělka Maristanyová.
Proti o téměř čtyři sta míst lépe postavené soupeřce nastoupila mladá Češka bez zábran a sebrala jí hned úvodní servis. Brejk ale potvrdit nedokázala a rychle bylo vyrovnáno. V následujících gamech si obě tenistky bez problémů držely svá podání, rozhodující momenty tak přišly od stavu 4:4.
Ve třech hrách po sobě uspěla vždy tenistka na příjmu, dvakrát byla úspěšnější Kovačková a šla do vedení 6:5. Ve dvanácté hře čelila hned čtyřem brejkbolům Španělky, pokaždé si ale poradila, servis si udržela a po 43 minutách mohla slavit výhru v úvodním dějství v poměru 7:5.
O dvanáct let starší soupeřka mladičké Češky ve druhém dějství naprosto odpadla. Proti uvolněně hrající soupeřce páchala jednu chybu za druhou, v prvních pěti hrách uhrála dva fiftýny a nabrala prakticky neřešitelnou ztrátu 0:5.
Až poté se Maristanyová zmohla alespoň na symbolický odpor, když při podání Kovačkové měla brejkbol, to ale byla jediná drobná překážka české tenistky na cestě za cennou výhrou. Rodačka z Prahy proměnila druhý mečbol, sadu získala za pouhých 19 minut hry 6:0 a mohla se radovat z postupu do semifinále. Zároveň se Španělce pomstila za vyřazení starší sestry Aleny, která Maristanyové podlehla ve třech setech v úvodním kole.
Jana Kovačková si už letos jeden velmi cenný výsledek zapsala, když spolu se sestrou Alenou ovládly čtyřhru na juniorském Australian Open a navázaly tak na společný triumf z Flushing Meadows z minulého roku.
O finále si mistryně Evropy i světa hráček do 14 let zahraje s první nasazenou Krausovou, která ve druhém kole vyřadila po velkém boji další talentovanou Vendulu Valdmannovou. Rakušanka je zároveň jedinou zahraniční hráčkou, která se do semifinále probila.
O několik desítek minut později pak spolu se sestrou Alenou postoupily i do finále čtyřhry, když si v ryze českém souboji poradily s párem Aneta Kučmová, Aneta Laboutková 6:3, 6:0.
Velmi cennou výhru si totiž ve čtvrtfinále připsala i Anna Sisková, která si poradila s Italkou Lucií Bronzettiovou jednoznačně 6:3, 6:0. Úspěšný český den potvrdila o chvíli později další suverénní výhrou Tereza Martincová, když jasně přehrála Francouzku Jessicu Ponchetovou 6:3, 6:2. V boji o finále se utká právě se Siskovou.
