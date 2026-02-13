Fantazie! Patnáctiletá Kovačková nadělila favoritce kanára, v semifinále jsou tři Češky

ITF PRAHA – Výborným výkonem se na turnaji kategorie W75 v Praze blýskla česká vycházející hvězdička Jana Kovačková (15). Mladičká tenistka ve čtvrtfinálovém duelu zničila čtvrtou nasazenou Španělku Guiomar Maristanyovou (26) hladce 7:5, 6:0 a o finále si zahraje s první nasazenou Rakušankou Sinjou Krausovou (23). Mezi nejlepší čtyři postoupily po jasných výhrách i Anna Sisková (24) a Tereza Martincová (31).
Profily hráčů (7)
Martincová Tereza
Ponchet Jessika
Bronzetti Lucia
Maristany Zuleta De Reales Guiomar
Sisková Anna
Kovackova Jana
Jana Kovačková si zajistila v Praze postup už do semifinále (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Maristanyová – J. Kovačková 5:7, 0:6

V patnácti letech patří mladší ze sester Kovačkových k největším talentům českého tenisu. Svůj potenciál tenistka pražské Sparty potvrzuje i na probíhajícím turnaji v Praze. Její zatím poslední obětí se stala 169. tenistka světa Španělka Maristanyová.

Proti o téměř čtyři sta míst lépe postavené soupeřce nastoupila mladá Češka bez zábran a sebrala jí hned úvodní servis. Brejk ale potvrdit nedokázala a rychle bylo vyrovnáno. V následujících gamech si obě tenistky bez problémů držely svá podání, rozhodující momenty tak přišly od stavu 4:4.

Ve třech hrách po sobě uspěla vždy tenistka na příjmu, dvakrát byla úspěšnější Kovačková a šla do vedení 6:5. Ve dvanácté hře čelila hned čtyřem brejkbolům Španělky, pokaždé si ale poradila, servis si udržela a po 43 minutách mohla slavit výhru v úvodním dějství v poměru 7:5.

O dvanáct let starší soupeřka mladičké Češky ve druhém dějství naprosto odpadla. Proti uvolněně hrající soupeřce páchala jednu chybu za druhou, v prvních pěti hrách uhrála dva fiftýny a nabrala prakticky neřešitelnou ztrátu 0:5.

Až poté se Maristanyová zmohla alespoň na symbolický odpor, když při podání Kovačkové měla brejkbol, to ale byla jediná drobná překážka české tenistky na cestě za cennou výhrou. Rodačka z Prahy proměnila druhý mečbol, sadu získala za pouhých 19 minut hry 6:0 a mohla se radovat z postupu do semifinále. Zároveň se Španělce pomstila za vyřazení starší sestry Aleny, která Maristanyové podlehla ve třech setech v úvodním kole.

Jana Kovačková si už letos jeden velmi cenný výsledek zapsala, když spolu se sestrou Alenou ovládly čtyřhru na juniorském Australian Open a navázaly tak na společný triumf z Flushing Meadows z minulého roku.

O finále si mistryně Evropy i světa hráček do 14 let zahraje s první nasazenou Krausovou, která ve druhém kole vyřadila po velkém boji další talentovanou Vendulu Valdmannovou. Rakušanka je zároveň jedinou zahraniční hráčkou, která se do semifinále probila.

O několik desítek minut později pak spolu se sestrou Alenou postoupily i do finále čtyřhry, když si v ryze českém souboji poradily s párem Aneta Kučmová, Aneta Laboutková 6:3, 6:0.

Velmi cennou výhru si totiž ve čtvrtfinále připsala i Anna Sisková, která si poradila s Italkou Lucií Bronzettiovou jednoznačně 6:3, 6:0. Úspěšný český den potvrdila o chvíli později další suverénní výhrou Tereza Martincová, když jasně přehrála Francouzku Jessicu Ponchetovou 6:3, 6:2. V boji o finále se utká právě se Siskovou.

Výsledky turnaje ITF W75 v Praze

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
aligo
13.02.2026 14:13
Gábi Knutson se v tom tak nějak plácá... Platila za velkou naději, i po 25 se o ní hodně psalo, že v podstatě teprve pořádně začíná a teď nic
tommr
13.02.2026 14:08
Jana Kovačková si vede skvěle i v deblu. Dneska spolu se sestrou smázly další český pár Kucmová/Laboutková a postoupily už do finále ... smile
Sehradice8
13.02.2026 13:57
Viděl někdo dnes Valentovou, jak to skrečovala za stavu 0:5 ve třetím? Podle mne je to neúcta k soupeřce a příze money by měla odevzdat soupeřce.
Serpens
13.02.2026 13:51
Tenis Jany Kovačkové je tady na dospěláckém turnaji sice stále vrtošivý (včetně těch poněkud pubertálních výlev), ale když to srovnám s GS juniorkou, dívat se na to dá mnohem lépe. Jako by ji ta juniorka nebavila a nechtěla ji prostě hrát.
tommr
13.02.2026 13:24
Našim smile hráčkám se dneska v Praze opravdu dařilo. Jana Kovačková, Tereza Martincová a Anna Sisková hrály proti nasazeným hráčkám číslo 2, 3 a 4 ale přesto všechny jasně vyhrály ... smile
Chtělo by to ještě dotáhnout do konce aby nám titul nevyfoukla jediná zahraniční hráčka v semifinále ...
Mony
13.02.2026 13:09
Článek si zaslouží, až porazí Kraus. Dneska moc práce nebylo.
tommr
13.02.2026 13:18
Jana porazila už dvě nasazené hráčky což je v jejím věku obdivuhodné. Takže ten článek si rozhodně zaslouží už teď ...
Serpens
13.02.2026 13:19
Ale no tak. Já viděl ten zápas s Valdmannovou, a od Venduly zase žádná sláva.
Mony
13.02.2026 13:30
Koho s Valdmanovou? Myslíš Kraus?
To bylo jiné kafe, než dnes.Uvidíme zítra
