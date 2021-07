Fedcupový kapitán Pála věří, že tenistky budou v Tokiu bojovat o medaile

Ideální scénář olympijského turnaje tenistek zní lákavě: čtyři Češky v semifinále dvouhry, což by znamenalo kompletní sadu medailí. Při pohledu na složení českého kvarteta by podle mnohých fanoušků nemuselo jít o utopii, ale fedcupový kapitán Petr Pála, který bude mít s trenérem Davidem Kunstem elitní sestavu v Tokiu na starost, bude rád za každý cenný kov.

"Nemusí se povést nic, ale je reálné a moc si přeju, aby některá z holek, co nejvíc z nich, mohla hrát o medaili," řekl Pála v rozhovoru s ČTK před pátečním odletem do Japonska a doplnil: "Budu rád, když se někdo o medaili porve. Jakákoliv by byla úspěchem."

Před pěti lety v Riu de Janeiro vybojoval český tenis tři bronzy - Petra Kvitová ve dvouhře, Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou ve čtyřhře a Lucie Hradecká s Radkem Štěpánkem ve smíšené čtyřhře. "Bylo to úžasné," vzpomínal pětačtyřicetiletý Pála.

Z brazilské sestavy se do Tokia vydá jen dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová, ale síla ženského týmu je minimálně stejná. Kometa sezony Barbora Krejčíková ovládla grandslamové Roland Garros a Karolína Plíšková hrála před týdnem finále Wimbledonu. Ve dvouhře je doplní předloňská finalistka z pařížské antuky Markéta Vondroušová.

"Nejlepší by bylo, kdyby hrály semifinále proti sobě," zasnil se Pála. "I když by mi ale bylo líto té, která by neměla medaili. Ale bylo by to hezké, že jo," usmál se.

Horkým medailovým želízkem budou i deblistky. Krejčíková s Kateřinou Siniakovou jsou nejlepším párem sezony. "Samozřejmě budou patřit k favoritkám, ale olympijský turnaj je malinko zvláštní a ošemetný. Nehrajou spolu tradiční páry. Může vzniknout nová hvězdná dvojice," podotkl Pála. Zmínil třeba Bělorusky Arynu Sabalenkovou s Viktorií Azarenkovou, ale přesně takovým párem můžou být i ranařka Plíšková s technicky hrající Vondroušovou.

️ "Skládat tým při tolika kvalitních hráčkách, které momentálně reprezentují Česko, je radost. Ale je to i těžké v tom, že ať se rozhodnete vyřadit kteroukoli hráčku, víte, že vyřazujete skvělou tenistku."



Kouč Petr Pála pro @RadiozurnalS https://t.co/7Yh9qo6b7N — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 12, 2021

Pála s Kunstem budou tenistkám suplovat jejich stálé realizační týmy. Osobní trenéři se do Tokia vzhledem k restrikcím nedostanou. Doma tak zůstanou Němec Sascha Bajin (Plíšková), Jiří Vaněk (Kvitová), Aleš Kartus (Krejčíková) i Jan Mertl (Vondroušová).

Pála už podobnou situaci zažil v Riu a byl v jednom kole. "Pokusíme se s Davidem udělat maximum, aby se holky cítily dobře. Pokusíme se to obsáhnout, Vždycky se modlím, aby nehrály čtyři najednou ve stejný čas. Ale budeme na to připravení," řekl.

Výhodou je, že všechny hráčky zná z týmových bitev. A olympiáda má s týmovou soutěži i něco společného. "Říkám, že to je něco mezi turnajem a Fed Cupem. Nesbírají sice body pro tým, ale musí si vyjít vstříc a přizpůsobit se chodu týmu, co se týká tréninku, srazů a musejí mít společné oblečení," uvedl. Za důležité označil i nasát atmosféru v olympijském týmu. "Od jiných sportovců. Zjistit, jak moc pro ně znamená jenom se na hry dostat."

Pála lituje, že se v hledišti neobjeví fanoušci. "Japonci mají tenis rádi, tak to je velká škoda," řekl bývalý desátý deblista světa. A kvůli omezením si nesmějí na stadionech fandit ani sportovci mezi sebou. "To bylo koření olympiády. To mě taky mrzí," litoval.