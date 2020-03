Federer i na marodce pomáhá ATP v rozhodování ohledně koronaviru

Situace ohledně koronaviru se velmi dotýká tenisového světa a členové Big Three Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič výrazně pomáhají Asociaci tenisových profesionálů v rozhodování. Federer je sice po operaci kolene na marodce a mohl by si užívat zasloužené volno od tenisu, přesto byl okamžitě k dispozici.

"Lidé si dostatečně neuvědomují, jak velkou roli hrají v našem světě Roger, Rafa a Novak. Máme štěstí, že je máme," řekl bývalý tenista a člen rady ATP Mark Knowles. "Tito tři nejlepší hráči všech dob jsou k dispozici před každým rozhodnutím."

Federer je sice po operaci kolene na marodce, nicméně s ATP a ostatními hráči zůstává ve velmi intenzivním kontaktu. "Řekli byste si, že Roger je po operaci a nemusí se o tour starat. Ale on byl jedním z prvních, kteří se s námi po vypuknutí epidemie koronaviru okamžitě spojili a pomáhali nám s rozhodováním."

Na tenis má nyní již pandemie koronaviru obrovský dopad, stejně jako na většinu sportů ve světě. "Naše rozhodování není vůbec jednoduché. Máme za sebou hned několik konferenčních hovorů. Chceme zapojit co nejvíce lidí a učinit jednotné rozhodnutí."

Sezona na ATP je zatím přerušena do 26. dubna, na ITF by se mohlo začít hrát již 20. dubna a WTA včera oznámila přerušení až do 2. května.