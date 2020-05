Federer nechce hrát před prázdnými tribunami: Sezona by se měla obnovit, až se budou moci stadiony alespoň trochu zaplnit

Tenis, jak ho známe, se vrátí nejdříve na začátku srpna. Variantou, jak restart pandemií koronaviru přerušené letošní sezony urychlit, je hrát bez diváků. To se ovšem nelíbí Rogerovi Federerovi. Tenisová ikona před prázdnými tribunami hrát nechce. Podle švýcarského veterána by se mělo s restartem počkat, dokud nebudou moci do tenisových areálů alespoň nějací diváci.