Federer s Nadalem byli opět zvoleni do hráčské rady ATP

Dvacetinásobní grandslamoví šampioni Roger Federer a Rafael Nadal budou pokračovat v hráčské radě ATP, do níž byli do června 2022 znovuzvoleni svými kolegy. Volby poznamenal konflikt s další tenisovou hvězdou Novakem Djokovičem, jenž letos založil nezávislou hráčskou organizaci PTPA.

ATP oznámila, že svá místa v radě si udrželi i Kanaďan Félix Auger-Aliassime, Australan John Millman, Jihoafričan Kevin Anderson, Brit Andy Murray a Brazilec Bruno Soares. Novými členy jsou Francouz Gilles Simon, Španěl Pablo Andújar a Novozélanďan Marcus Daniell. Bývalé hráče bude zastupovat Brit Colin Dowdeswell a trenéry někdejší kouč Tomáše Berdycha a Karolíny Plíškové Daniel Vallverdú z Venezuely.

"Prezident a viceprezident bude zvolen na prvním zasedání rady v roce 2021," uvedla ATP.

Prezidentem hráčské rady byl do letošního srpna Djokovič. Z jejího čela sedmnáctinásobný grandslamový šampion odstoupil poté, co krátce před US Open ohlásil založení Asociace profesionálních hráčů tenisu (PTPA), která je nezávislá na ATP.

Světovou jedničku přesto někteří tenisté opět pro prosincové volby nominovali do hráčské rady. Djokovič nicméně musel kandidaturu stáhnout, neboť podle pravidel ATP nesmí být aktivní hráč členem rady a zároveň jiné tenisové organizace.

Kvůli založení PTPA se dostal Djokovič do konfliktu s Federerem a Nadalem, kteří tvrdí, že tenis se má v těžké koronavirové době spíše sjednotit a ne tříštit síly. Djokovič odmítá, že by svou organizací šel proti ATP, chce pouze více chránit zájmy hráčů.