Federer se odhlásil z Madridu, ale potvrdil start na Roland Garros. Generálku absolvuje na domácí půdě v Ženevě

"Jsem rád, že vám můžu oznámit, že budu hrát v Ženevě a v Paříži. Do té doby využiju čas k tréninku. Už se nemůžu dočkat, až si zase zahraju ve Švýcarsku," napsal dvacetinásobný grandslamový šampion na Twitteru.

V Paříži se po týdenním odkladu kvůli koronavirovým opatřením začne hrát o Pohár mušketýrů až 30. května. Turnaj v Ženevě je na programu od 16. do 22. května.

Na antuku, svůj nejméně oblíbený povrch, se Federer měl vrátit po téměř dvouleté pauze už na začátku května v Madridu, ale ze španělského podniku Masters se v pondělí odhlásil a vynechá i následující akci v Římě.

Federer se začátkem března představil po třináctiměsíční pauze a dvou operacích kolena na turnaji v Dauhá. Po čtvrtfinálovém vyřazení s pozdějším šampionem Nikolozem Basilašvilim se rozhodl vynechat další turnaje a soustředil se na trénink.

Hi everyone!

Happy to let you know that I will play Geneva and Paris . Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again. ❤️