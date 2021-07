Federer ve Wimbledonu porazil Gasqueta bez ztráty podání, celkově už podvacáté

V úterním prvním kole měl Roger Federer nečekané problémy s Adrianem Mannarinem, který mu za stavu 2-2 na sety vzdal kvůli zranění kolena. Druhý zápas proti francouzskému sokovi na londýnské trávě už však zvládl mnohem přesvědčivěji, Richarda Gasqueta přehrál bez ztráty podání 7-6 6-1 6-4.



Vyrovnaný první set Federer získal až v tie-breaku. Ve druhém dějství už dominoval, trefil 17 winnerů a udělal jen 6 nevynucených chyb. V třetí sadě byl suverénní na servisu, po kterém ztratil jen dva fiftýny, a po necelých dvou hodinách bez potíží zvítězil.



"Bylo skvělé, že jsme dnes hráli pod otevřenou střechou," připomněl Federer první kolo, které kvůli dešti absolvoval pod zataženou střechou. "I díky tomu dnes byla mnohem lepší atmosféra," pochvaloval si 39letý Švýcar, který zvýšil vedení ve vzájemné bilanci na 20-2, mimo antuku vyhrál i 17. vzájemný souboj.



"S Richardem jsme toho odehráli už opravdu hodně, vždy to byly těžké zápasy. Vím, že má skvělý bekhend po lajně. Musím s tím počítat, protože hraje podobný úder, jako já. Dnes byl první set vyrovnaný, druhý se mi povedl mnohem lépe a pak už jsem to v klidu dohrál," komentoval Federer.



Osminásobný šampion Federer hraje svůj již 22. Wimbledon a poosmnácté postoupil do 3. kola. "Bál jsem se, abych tu nevypadl v prvních dvou kolech. Ale prošel jsem a teď když vypadnu, bude to už přirozené. Každopádně jsem potvrdil, že pořád hraju na dobré úrovni," uvedl Federer, jenž letos hraje teprve pátý turnaj.



Ve 3. kole, které na trávě v All England Clubu nikdy neprohrál, bude Federer čelit domácímu Cameronu Norriemu (h2h 1-0). "Cameron je výborný hráč, prožívá povedenou sezonu. Bude to těžké. A když jednou nebudu mít větší podporů fanoušků, tak to jistě zvládnu. Už jsem si tu zahrál mnoho zápasů, ve kterých mě fanoušci podporovali a teď bude logické, když budou podporovat především domácího hráče," dodal Federer.