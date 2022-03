Fernandezová v Monterrey zdolala Qinwen Zheng a pokračuje za obhajobou titulu

Leylah Fernandezová loni v Monterrey neztratila v pěti zápasech ani set a své druhé finále - opět v Mexiku - proměnila v premiérový titul na okruhu WTA. V září se pak senzačně dostala přes řadu favoritek do finále US Open a v 19 letech vyletěla ve světovém žebříčku do elitní dvacítky.



Letos toho kanadská teenagerka zatím příliš neodehrála. Ze tří zápasů vyhrála jediný, naposledy na Australian Open skončila nečekaně po úvodním vystoupení proti domácí Madison Inglisové.



Od té doby měsíc a půl nehrála, než se v Monterrey poprvé představila v roli obhájkyně titulu a poprvé po pěti měsících vyhrála dva zápasy po sobě. Po úvodní hladké výhře nad Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou si v třísetové bitvě poradila i s Číňankou Qinwen Zheng.



Zápas musel rozhodnout třetí set, v němž si obě tenistky podržely všech šest servisů. Více o něj musela bojovat Fernandezová, která za stavu 2-3 a 0-40 úspěšně čelila třem brejkbolům v řadě. Za stavu 5-6 byla dokonce třikrát dva míčky od porážky, ale k mečbolu soupeřku nepustil a nakonec po 2 hodinách a 42 minutách boje zvítězila 6-1 4-6 7-6.



21. hráčka světa Fernandezová postoupila do prvního čtvrtfinále od loňského US Open. V pátek se v něm utká s další Číňankou Qiang Wang, nebo Egypťankou Majar Šarífovou.







Mezi osmičkou nejlepších je také čtvrtá nasazená Sara Sorribesová. Španělka, jež minulý týden neobhájila titul v Guadalajaře, smetla 6-2 6-2 Francouzku Harmony Tanovou a stále má šanci obhájit loňské semifinále. Zahraje si o něj s krajankou Nuriou Parrizasovou, nebo britskou šampionkou z roku 2017 Heather Watsonovou.



Znovu po týdnu se do čtvrtfinále dostala 20letá Maria Camila Osoriová. Pátá nasazená Kolumbijka ve druhém kole porazila 7-6 6-3 domácí divokou kartu Marcelu Zacariasovou. V dalším zápase by mohla narazit na nasazenou jedničku Elinu Svitolinovou, kterou druhé kolo proti Bulharce Tomovové čeká až dnes.



Ve čtvrtek bude o čtvrtfinále bojovat také jediná česká tenistka v soutěži Marie Bouzková, jež bude čelit Chorvatce Petře Martičové. Na vítězku už v dalším kole čeká Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová, která přehrála 6-2 6-2 Číňanku Xinyu Wang a do čtvrtfinále postoupila poprvé od dubna 2019.

• WTA 250 MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 239.477 dolarů

středeční výsledky (02. 03. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Fernandezová (2-Kan.) - Qinwen Zheng (Čína) 6-1 4-6 7-6(3) Sorribesová (4-Šp.) - Tanová (Fr.) 6-2 6-2 Osoriová (5-Kol.) - Zacaríasová (Mex.) 7-6(2) 6-3 Haddadová (Braz.) - Xinyu Wang (Čína) 6-2 6-2