Ferrero: Carlos jako favorit? Já bych se to říct neodvážil, Djokovič tam nechá všechno
Alcaraz nastoupí do šlágru jako výrazný favorit. Není se čemu divit. Španěl je o 16 let mladší než jeho rival Djokovič a právě tento fakt pro něj představuje v pátečním semifinále tu největší výhodu. Navíc se bude hrát odpoledne a má být teplo. Další ne zrovna dobrá zpráva pro srbského rekordmana a veterána.
Ferrero je ovšem před soubojem generací opatrný a svého svěřence za favorita nepovažuje. "Carlos hraje vynikající tenis a dost si věří. Ale ani tak bych se neodvážil říct, že je favoritem," varuje kouč španělského supertalentu.
Djokoviče totiž moc dobře zná a netroufnul by si nejúspěšnějšího hráče všech dob podcenit. "Novak nechá na kurtu všechno. Bude to velmi těžké," myslí si bývalá světová jednička a šampion French Open z roku 2003.
Přiznává ovšem, že na rozdíl od prohraného čtvrtfinále letos na Australian Open, by tentokrát mohly podmínky více sedět Alcarazovi. "Porážka v Austrálii byla bolestivá. Ale tady budou podmínky jiné. V Melbourne se hrálo večer a to Novakovi i kvůli nižšímu odskoku vyhovuje. Pokud budou hrát v New Yorku přes den, tak to pro nás bude mnohem lepší," řekl ještě před tím, než byl zveřejněn program.
Alcaraz v minulosti v úvodním týdnu grandslamů často prohrával sety i s outsidery. Na probíhajícím US Open ovšem vyhrál všech pět zápasů bez ztráty setu, včetně toho posledního s Jiřím Lehečkou v osmifinále.
A Ferrero si zlepšení v tomto ohledu samozřejmě všiml. "Po mentální stránce mi přijde lepší než kdy jindy. Na tomto turnaji ukazuje stabilitu a nemá výkyvy. Vždycky jsme věděli, že mohou být jeho výkony vyrovnanější. Je pořád velmi mladý, i když už má dost zkušeností. Tady na US Open udělá za set pět až sedm nevynucených chyb. To je oproti minulosti rozdíl."
Semifinálový šlágr mezi Alcarazem a Djokovičem začne v pátek ve 21:00 našeho času. Ve vzájemné bilanci má navrch 5:3 Djokovič a vítěz bude v nedělním finále čelit Jannikovi Sinnerovi, nebo Félixovi Augerovi-Aliassimemu.
Ináč Sinner môže postúpiť do ďalšieho finále, čím by dosiahol všetky 4 GS finále v jednom roku. Niečo podobné má v open ére na konte len trojica tenistov. Laver pri zisku kalendárneho GS, a potom už len Federer a Djokovič. Sinner s Alcarazom sa pomaly ale isto tlačia medzi absolútnu elitu a je skoro isté, že do nej čoskoro budú patriť po boku najväčších legiend tenisovej histórie...
Dědo Nole si ve svém posledním zapase na turnaji především kvalitně zaběhá