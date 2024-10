Fils podruhé vyhrál turnaj ATP 500. V Tokiu ve finále přežil mečbol krajana Humberta

ATP TOKIO - Arthur Fils proměnil své čtvrté finále v již třetí titul a druhý z akce ATP 500. Dvacetiletý Francouz slaví první triumf mimo antuku v Tokiu, kde po třech hodinách boje udolal 5:7, 7:6, 6:3 krajana Uga Humberta, který ve svém celkově sedmém finále poprvé poznal hořkost porážky.

Fils – Humbert 5:7, 7:6, 6:3

Fils po ztrátě první sady nebyl daleko od porážky. Semifinálový přemožitel Tomáše Macháče Humbert v tie-breaku druhého setu vedl 6:5 a podával na vítězství. Mečbol však Fils odvrátil krásným bekhendovým prohozem po lajně a zkrácenou hru otočil.

"Upřímně říkám, že to byl nejlepší bekhend, jaký jsem na tomhle turnaji trefil. Dal jsem do toho všechno a vyšlo to skvěle," uvedl dvacetiletý tenista, jenž se v průběhu finále potýkal se zraněním levé nohy.

"Za stavu 5:5 v prvním setu jsem si připadal mrtvý. On hrál skvěle. Ani nevím, jak se mi to podařilo otočit, dnes jsem klidně mohl prohrát," dodal osmifinalista letošního Wimbledonu.

Třetí set Fils rozhodl brejkem na 5:3 a navázal na červencový triumf v Hamburku. Z premiérového titulu se radoval loni v Lyonu. Šestadvacetiletý Humbert neuspěl ve finále poprvé, všech šest předchozích zápasů o titul vyhrál.

Výsledky turnaje ATP 500 v Tokiu